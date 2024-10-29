Під Кременчуком нетверезий маршрутник злетів з дороги і застряг у кюветі

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28 жовтня, близько 21.00, на автомобільній дорозі М-22 поблизу села Соснівка сталася дорожньо-транспортна пригода, повідомляє пресслужба патрульної поліції.

Водій автомобіля Mercedes не впорався з керуванням, унаслідок чого автомобіль з'їхав з дороги та застряг на узбіччі. Ніхто не постраждав.

Під час спілкування з 53-річним водієм поліціянти помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Тест на алкоголь показав результат у 2,49 проміле, що перевищує допустиму норму в 13 разів.

Поліція склала на водія протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння). Матеріали справи будуть передані до суду.

Нагадаємо, напередодні у Кременчуці нетверезий водій врізався у дерево.