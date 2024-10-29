Депутат Євген Дикань знепритомнів під час затримання: ЗМІ пишуть, що слідчі дії пов’язані з закупівлею дронів

Сьогодні, 11:24 Переглядів: 1 592 Коментарів: 3

Сам Дикань стверджує, що став жертвою розбірок між нардепом Юрієм Шаповаловим та правоохоронцями

29 жовтня біля Лялькового театру у Полтаві Територіальне управління БЕБ у Полтавській області та поліція намагались затримати депутата Полтавської міськради Євгена Диканя, зупинивши його Tesla. Про це пишуть очевидці у полтавських телеграм-каналах. БЕБівці в рамках кримінального провадження намагалися вилучити смартфон керівника фракції «За Майбутнє» та певні документи.

Однак той впав на бруківку, а потім за допомогою депутатів Ігоря Еренбурга та Івана Діденка опинився в автомобілі швидкої, яка саме під'їхала до місця події.