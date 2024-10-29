Депутат Євген Дикань знепритомнів під час затримання: ЗМІ пишуть, що слідчі дії пов’язані з закупівлею дронів

29 жовтня біля Лялькового театру у Полтаві Територіальне управління БЕБ у Полтавській області та поліція намагались затримати депутата Полтавської міськради Євгена Диканя, зупинивши його Tesla. Про це пишуть очевидці у полтавських телеграм-каналах. БЕБівці в рамках кримінального провадження намагалися вилучити смартфон керівника фракції «За Майбутнє» та певні документи.
Однак той впав на бруківку, а потім за допомогою депутатів Ігоря Еренбурга та Івана Діденка опинився в автомобілі швидкої, яка саме під'їхала до місця події.
За інформацією видання «Зміст», розслідування БЕБ стосується корупційної закупівлі дронів кінця минулого року, коли оборонний департамент у змові з ТОВ «ЗЕД-Мобайл» переплатив 9 млн грн.
Натомість Євген Дикань повідомив «Полтавщині», що став жертвою «розбірок» між правоохоронцями та нардепом Юрієм Шаповаловим від «За Майбутнє», на якого в цей момент йде «медіанакат».
Нагадаємо, що у серпні детективи БЕБ повідомили про підозру двом чиновникам Полтавської міськради у розтраті бюджетних коштів під час закупівлі дронів.
Згодом суд надав БЕБ доступ до документів у справі розкрадання на закупівлях для військових на Полтавщині.
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