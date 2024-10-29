Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Надзвичайні новини, Політика, Полтавщина

Депутат Євген Дикань знепритомнів під час затримання: ЗМІ пишуть, що слідчі дії пов’язані з закупівлею дронів

Сьогодні, 11:24 Переглядів: 1 592 Коментарів: 3

 Сам Дикань стверджує, що став жертвою розбірок між нардепом Юрієм Шаповаловим та правоохоронцями

29 жовтня біля Лялькового театру у Полтаві Територіальне управління БЕБ у Полтавській області та поліція намагались затримати депутата Полтавської міськради Євгена Диканя, зупинивши його Tesla. Про це пишуть очевидці у полтавських телеграм-каналах. БЕБівці в рамках кримінального провадження намагалися вилучити смартфон керівника фракції «За Майбутнє» та певні документи. 

Однак той впав на бруківку, а потім за допомогою депутатів Ігоря Еренбурга та Івана Діденка опинився в автомобілі швидкої, яка саме під'їхала до місця події. 

За інформацією видання «Зміст», розслідування БЕБ стосується корупційної закупівлі дронів кінця минулого року, коли оборонний департамент у змові з ТОВ «ЗЕД-Мобайл» переплатив 9 млн грн.

Натомість Євген Дикань повідомив «Полтавщині», що став жертвою «розбірок» між правоохоронцями та нардепом Юрієм Шаповаловим від «За Майбутнє», на якого в цей момент йде «медіанакат».

Нагадаємо, що у серпні детективи БЕБ повідомили про підозру двом чиновникам Полтавської міськради у розтраті бюджетних коштів під час закупівлі дронів.

Згодом суд надав БЕБ доступ до документів у справі розкрадання на закупівлях для військових на Полтавщині.


1
Автор: Руслана Горгола
Теги: дрони закупівлі БЕБ
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 3

1 117
Andron777:
Сьогодні, 11:53

А чого вони не непритомніють коли киздять гроші?smirk


12 0
1 305
evil:
Сьогодні, 12:41

Це так символічно. Спектакль біля лялькового театру. Артист хєров. Їх всіх, тварєй, хто наживався на закупівлях для фронту розстріляли треба. З кулемета. Шоп аж шматки у всі боки розлітались. Бо корупція яку культивує кончєний квартальний полудурок-пісюаніст вбила українських воїнів не менше ніж расіянська наволоч .Шалупалов як сцикло бігом з приводу копита у больничку влігся. А он оно шо.

Друге питання до мусаров....а чому ви з фраєром так цяцькаєтесь? Чому сцикуна Диканя не пакуєте так же жваво як "ухилянтів " пакує ТЦК у бусик?

І да. Чекаю коли шМалєцкому раптово поплохєєт...


5 0
4 715
1
zzzzzz:
Сьогодні, 12:50

Ніколи такого не було і ось знов


2 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх