Двом посадовцям Полтавської міськради оголосили підозру у розтраті коштів на закупівлі дронів — БЕБ

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Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області повідомили про підозру двом чиновникам Полтавської міськради у розтраті бюджетних коштів під час закупівлі дронів. Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

За даними правоохоронців, у грудні минулого року підозрювані — колишній директор та головний спеціаліст оборонного департаменту — закупили дрони для військових частин на 38 мільйонів гривень.

Проте аналітики перевірили цей тендер і виявили значне завищення вартості замовлення. Збитки місцевому бюджету склали понад 5,3 млн грн.

Учора, 6 серпня, у приміщенні Полтавської міськради та за місцем проживання підозрюваних проходили обшуки.

Правоохоронці вилучили документи, комп’ютери і мобільні телефони як речові докази. Наразі слідчі розглядають питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування проводиться за ч.5 ст. 191 (Привласнення чи розтрата чужого майна в особливл крупних розмірах) Кримінального кодексу України.

Що відомо про закупівлю дронів Полтавською міськрадою

Торік Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міської ради провів тендер на закупівлю 170 квадрокоптерів фактично «під ялинку». Строк подання тендерних пропозицій на таку велику кількість дронів складав тиждень. На тендер прийшов усього один учасник — ТОВ «ЗЕД Мобайл», з яким замовник і уклав угоду (за процедурою відкритих торгів з особливостями єдиний учасник може бути визнаний переможцем). Ці обставини плюс завищена очікувана вартість закупівлі дали в сумі таку ціну на дрони (загалом 38 млн 865 тис. грн). За підрахунками Інтернет-видання «Полтавщина», переплата на дронах за ринковими цінами на Prozorro склала 9 млн грн.

Очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом можливого здійснення розтрати бюджетних коштів.