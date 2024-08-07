Борець Жан Беленюк, який представляє Полтавщину, пройшов до фіналу Олімпіади-2024

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Спортсмен Жан Беленюк, який представляє Полтавщину, зокрема і Кременчук, пройшов у фінал у греко-римській боротьбі на Олімпійських іграх-2024 в Парижі. Він зустрівся з казахстанцем Нурсултаном Турсиновим і переміг його з рахунком 7:3. Про це повідомили у Суспільне.Спорт 7 серпня.

На шляху до чвертьфіналу Беленюк виграв стартову сутичку у китайця Хайтао Цяня (7:1).

Нагадаємо, веслувальниця з Горішніх Плавнів Людмила Лузан пройшла у півфінал Олімпійських ігор-2024.