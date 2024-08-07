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Готуємо з газетою «Для дому і сім'ї» — салат на зиму «Трійка» з баклажанів, перцю та помідорів

Сьогодні, 14:35 Переглядів: 147

 

Салат з баклажанів, який не залишає байдужих

Складові:

Баклажани — 3 шт.

Помідори — 3 шт.

Перець солодкий — 3 шт.

Цибуля ріпчаста велика — 3 шт.

Часник — 3 зубочки

Перець гострий — 1/3 стручка (за смаком)

Сіль — 0,5 ст. ложки

Цукор — 1 ст. ложка

Оцет 9% — 1 ст. ложка

Олія — 100 мл

Вихід — 1,5 л салату (3 півлітрові баночки).

  • Баклажани помити. Нарізати кружальцями завтовшки близько 1 см. Посолити, перемішати і залишити на 20 хвилин. Потім промити.
  • Помідори помити, розрізати на 4-6 частин, вирізати плодоніжку.
  • Перець помити, розрізати навпіл, очистити від насіння. Солодкий перець нарізати соломкою. Гіркий перець дрібно нарізати.
  • Цибулю ріпчасту очистити, помити, нарізати півкільцями.
  • Часник очистити та дрібно нарубати.
  • У каструлю налити олію. Викласти нарізані помідори, цибулю, баклажани, солодкий перець та гострий перець. Довести до кипіння. Додати часник, сіль, цукор, оцет. Акуратно перемішати лопаткою овочі. Накрити каструлю кришкою і тушкувати овочі на невеликому вогні 30 хвилин.
  • Банки та кришки вимити та простерилізувати.
  • Викласти гарячий салат у банки та герметично закрити (закатати). Перекинути банки кришкою донизу, вкутати ковдрою до повного охолодження.
  • Овочевий салат «Трійка» на зиму готовий. Смачного!
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Автор: Мирослава Українська
Теги: баклажани перець помідори заготовки на зиму
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