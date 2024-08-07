Готуємо з газетою «Для дому і сім'ї» — салат на зиму «Трійка» з баклажанів, перцю та помідорів

Сьогодні, 14:35 Переглядів: 147

Салат з баклажанів, який не залишає байдужих



Складові: Баклажани — 3 шт. Помідори — 3 шт. Перець солодкий — 3 шт. Цибуля ріпчаста велика — 3 шт. Часник — 3 зубочки Перець гострий — 1/3 стручка (за смаком) Сіль — 0,5 ст. ложки Цукор — 1 ст. ложка Оцет 9% — 1 ст. ложка Олія — 100 мл Вихід — 1,5 л салату (3 півлітрові баночки). Баклажани помити. Нарізати кружальцями завтовшки близько 1 см. Посолити, перемішати і залишити на 20 хвилин. Потім промити.

Помідори помити, розрізати на 4-6 частин, вирізати плодоніжку.

Перець помити, розрізати навпіл, очистити від насіння. Солодкий перець нарізати соломкою. Гіркий перець дрібно нарізати.

Цибулю ріпчасту очистити, помити, нарізати півкільцями.

Часник очистити та дрібно нарубати.

У каструлю налити олію. Викласти нарізані помідори, цибулю, баклажани, солодкий перець та гострий перець. Довести до кипіння. Додати часник, сіль, цукор, оцет. Акуратно перемішати лопаткою овочі. Накрити каструлю кришкою і тушкувати овочі на невеликому вогні 30 хвилин.

Банки та кришки вимити та простерилізувати.

Викласти гарячий салат у банки та герметично закрити (закатати). Перекинути банки кришкою донизу, вкутати ковдрою до повного охолодження.

Овочевий салат «Трійка» на зиму готовий. Смачного!

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