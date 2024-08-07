Готуємо з газетою «Для дому і сім'ї» — салат на зиму «Трійка» з баклажанів, перцю та помідорів
Сьогодні, 14:35
Переглядів: 147
Салат з баклажанів, який не залишає байдужих
Складові:
Баклажани — 3 шт.
Помідори — 3 шт.
Перець солодкий — 3 шт.
Цибуля ріпчаста велика — 3 шт.
Часник — 3 зубочки
Перець гострий — 1/3 стручка (за смаком)
Сіль — 0,5 ст. ложки
Цукор — 1 ст. ложка
Оцет 9% — 1 ст. ложка
Олія — 100 мл
Вихід — 1,5 л салату (3 півлітрові баночки).
- Баклажани помити. Нарізати кружальцями завтовшки близько 1 см. Посолити, перемішати і залишити на 20 хвилин. Потім промити.
- Помідори помити, розрізати на 4-6 частин, вирізати плодоніжку.
- Перець помити, розрізати навпіл, очистити від насіння. Солодкий перець нарізати соломкою. Гіркий перець дрібно нарізати.
- Цибулю ріпчасту очистити, помити, нарізати півкільцями.
- Часник очистити та дрібно нарубати.
- У каструлю налити олію. Викласти нарізані помідори, цибулю, баклажани, солодкий перець та гострий перець. Довести до кипіння. Додати часник, сіль, цукор, оцет. Акуратно перемішати лопаткою овочі. Накрити каструлю кришкою і тушкувати овочі на невеликому вогні 30 хвилин.
- Банки та кришки вимити та простерилізувати.
- Викласти гарячий салат у банки та герметично закрити (закатати). Перекинути банки кришкою донизу, вкутати ковдрою до повного охолодження.
- Овочевий салат «Трійка» на зиму готовий. Смачного!
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.