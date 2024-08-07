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Кременчук, Здоров'я

У Кременчуці вчергове відбулась акція проти реорганізації лікарні «Придніпровська» (доповнено)

Сьогодні, 14:21 Переглядів: 412 Коментарів: 1

Учасники акції планують створити переговорчу групу

У Кременчуці вчергове пройшла акція проти реорганізації лікарні «Придніпровська». 7 серпня учасники протесту зібрались біля приміщення медичного закладу, що об‘єднуватимуть, для обговорення створення переговорної групи та подальших дій щодо відстоювання своїх вимог. Серед тих, хто прийшов на акцію, є і представники лікарні «Придніпровська». 

Люди вкотре вимагають від влади скасувати рішення міської ради щодо об‘єднання медзакладу з Кременчуцькою першою міською лікарнею ім. О.Т. Богаєвського.

Доповнено:

За словами представників Вільної профспілки машиністів локомотивного депо Кременчука, з Вільною профспілкою «впливові люди не лише у Кременчуці, а й в Україні» вели переговори. Вони просили профспілку, щоб акцію на пішохідних переходах «не робили».

— Ми пообіцяли, якщо діалог буде нормально вестися з нами, люди виходити не будуть. Кінцевий результат наш, не посадити Малецького, а зберегти лікарню, — сказав представник профспілки Сергій Лашко. 

Нагадаємо, 31 липня у Кременчуці протестувальники перекрили пішохідний перехід на вулиці Старшого лейтенанта Кагала біля залізничного вокзалу та на вулиці Театральній. Тоді голова профспілки машиністів локомотивного депо Кременчука Сергій Москалець заявив, що дорогу перекриватимуть щотижня, збільшуючи години проведення акцій. 

Що передувало

15 травня на сайті міської ради Кременчука оприлюднили проєкт рішення про реорганізацію лікарні «Придніпровська» — її приєднують до Кременчуцької першої міської лікарні ім. О.Т. Богаєвського. За це рішення депутати вже проголосували на сесії міської ради 17 травня.

За словами міського голови Кременчука Віталія Малецького, лікарню «Придніпровська» реорганізовують в рамках медичної реформи, що відбувається нині по всій країні.

Раніше Малецький розповідав, що з реформою у місті створюють спроможну мережу закладів охорони здоров’я — лікарня «Придніпровська» не увійшла у цю систему. Для того, щоб медзаклади надалі могли надавати послуги, їм необхідне фінансування від Національної служби здоров’я України, — гроші отримають ті заклади, які увійшли у спроможну мережу, тому «треба всіх максимально затягнути у цю мережу і отримати фінансування від держави», заявив мер на засіданні виконкому.

Організаційна структура медичних підрозділів залишиться незмінною, скорочувати медичних працівників не планується, зазначили у пояснювальній записці до проєкту рішення.

Фінансування медзакладу НСЗУ не залежить від того, чи входить вона у спроможну мережу, чи ні, розповіла у коментарі «Кременчуцькому Телеграфу» очільниця Північного департаменту Національної служби здоров’я Вікторія Мілютіна. 

Як раніше зазначав ексначальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, деякі лікарні в області (кластерні та надкластерні) будуть стратегічно розвиватися коштом державного бюджету. Всі інші розвиватимуться коштом місцевих бюджетів, а також матимуть, як і раніше, фінансування пакетів НСЗУ. 

19 червня під час акції стало відомо, що у майбутньому служба може розглядати питання фінансування лише тих закладів, які увійшли у спроможну мережу. Як зазначила заступниця міського голови Ольга Усанова, така мережа вже формується в Полтаві.

Кременчуцька влада також спростувала заяви активістів, які наголошували, що на місці лікарні планують побудувати житловий комплекс.

2 липня очільниця НСЗУ Наталія Гусак розповіла, що цьогоріч служба вводить селективне контрактування за певними напрямками. Зокрема, відомство оцінюватиме ефективність надання послуг — раніше достатньо було відповідати за відповідними критеріями.

Лікарня «Придніпровська» вже наразі не має певних критеріїв для майбутнього фінансування Національною службою здоров‘я України, зокрема у закладі немає реанімаційного відділення. Це вагомий критерій щодо самостійного існування лікарні й фінансування НСЗУ, розповіли під час акції. 

Відомо, що Вільна профспілка машиністів локомотивного депо Кременчука позивається до Полтавського окружного адміністративного суду на кременчуцьку міську раду. На її думку, рішення міської влади щодо реорганізації лікарні «Придніпровська» — є протиправним та нечинним.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: реорганізація лікарня Придніпровська
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Коментарі: 1

632
mangust-1:
Сьогодні, 15:24

Відчуваючи близький кінець(вибори),влада намагається з останніх сил ,заробляти на всьому.Якщо тільки їм вдасться ця "операція",лікарні ніколи вже не буде.


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