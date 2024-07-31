Сьогодні, 31 липня, у Кременчуці вчергове проходить акція проти реорганізації лікарні «Придніпровська». Про це передає кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

Люди перекрили пішохідний перехід на вулиці Старшого лейтенанта Кагала біля залізничного вокзалу. Вони вимагають скасувати рішення міської ради щодо об‘єднання медичного закладу з Кременчуцькою першою міською лікарнею ім. О. Т. Богаєвського.

Також перекрили для руху вулицю Театральну, на розі з вулицею Кагала. Люди скандують «Лікарні Придніпровській бути!» та «Ні закриттю!».

Голова профспілки машиністів локомотивного депо Кременчука Сергій Москалець заявив, що дорогу перекриватимуть щотижня, збільшуючи години проведення акцій.

— Щоб скасували рішення про ліквідацію лікарні. Це перше, що ми хочемо. Якщо йому (міському голові — ред.) це не дійде, ми будемо ходити щотижня. Сьогодні годину походимо, на наступному тижні 2 години, ще на наступному — 3 години, — сказав голова профспілки.

О 14.40 пресслужба мерії повідомила, що через перекриття руху мітингувальниками по вулицях Театральній, Олександра Халаменюка та Старшого лейтенанта Кагала можлива зупинка руху громадського транспорту.



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Відомо, що Вільна профспілка машиністів локомотивного депо Кременчука позивається до Полтавського окружного адміністративного суду на кременчуцьку міську раду. На думку профспілки, рішення міської влади щодо реорганізації лікарні «Придніпровська» — є протиправним та нечинним. Сергій Москалець заявив, що «суддя приймає такі рішення, що вони у ніякий закон не клеїться» і «рух фінансовий пішов».

— Моя профспілка подала, підписалося 200 чоловік з локомотивного депо, які дали добро, щоб профспілка звернулась від їхнього імені до суду. Вже одну позовну заяву про забезпечення позову, тобто щоб припинили рішення (міської ради — ред.) на період судового розслідування, вони її відклонили. Наш адвокат написав в апеляційну інстанцію. Ви знаєте, можна судитись роками, а лікарні вже не буде, — сказав голова профспілки.

Що передувало

15 травня на сайті міської ради Кременчука оприлюднили проєкт рішення про реорганізацію лікарні «Придніпровська» — її приєднують до Кременчуцької першої міської лікарні ім. О.Т. Богаєвського. За це рішення депутати вже проголосували на сесії міської ради 17 травня.

За словами міського голови Кременчука Віталія Малецького, лікарню «Придніпровська» реорганізовують в рамках медичної реформи, що відбувається нині по всій країні.

Раніше Малецький розповідав, що з реформою у місті створюють спроможну мережу закладів охорони здоров’я — лікарня «Придніпровська» не увійшла у цю систему. Для того, щоб медзаклади надалі могли надавати послуги, їм необхідне фінансування від Національної служби здоров’я України, — гроші отримають ті заклади, які увійшли у спроможну мережу, тому «треба всіх максимально затягнути у цю мережу і отримати фінансування від держави», заявив мер на засіданні виконкому.

Організаційна структура медичних підрозділів залишиться незмінною, скорочувати медичних працівників не планується, зазначили у пояснювальній записці до проєкту рішення.

Фінансування медзакладу НСЗУ не залежить від того, чи входить вона у спроможну мережу, чи ні, розповіла у коментарі «Кременчуцькому Телеграфу» очільниця Північного департаменту Національної служби здоров’я Вікторія Мілютіна.

Як раніше зазначав ексначальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, деякі лікарні в області (кластерні та надкластерні) будуть стратегічно розвиватися коштом державного бюджету. Всі інші розвиватимуться коштом місцевих бюджетів, а також матимуть, як і раніше, фінансування пакетів НСЗУ.

19 червня під час акції стало відомо, що у майбутньому служба може розглядати питання фінансування лише тих закладів, які увійшли у спроможну мережу. Як зазначила заступниця міського голови Ольга Усанова, така мережа вже формується в Полтаві.

Кременчуцька влада також спростувала заяви активістів, які наголошували, що на місці лікарні планують побудувати житловий комплекс.

2 липня очільниця НСЗУ Наталія Гусак розповіла, що цьогоріч служба вводить селективне контрактування за певними напрямками. Зокрема, відомство оцінюватиме ефективність надання послуг — раніше достатньо було відповідати за відповідними критеріями.

Лікарня «Придніпровська» вже наразі не має певних критеріїв для майбутнього фінансування Національною службою здоров‘я України, зокрема у закладі немає реанімаційного відділення. Це вагомий критерій щодо самостійного існування лікарні й фінансування НСЗУ, розповіли під час акції.

3 липня у Кременчуці пройшла акція проти реорганізації лікарні «Придніпровська».