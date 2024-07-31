Мобілізація в Україні досягає рівня російської — щомісяця призивають до 30 тисяч новобранців, — NYT

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 81

Посилення мобілізації поки не суттєво зміцнило Сили оборони України на полі бою, адже багато новобранців тільки закінчують процес навчання, через що вони поки не потрапили на фронт

Після ухвалення закону про вдосконалення мобілізації, який набрав чинності 18 травні 2024 року, Україна щомісяця призиває на військову службу до 30 тисяч нових військовослужбовців. Це майже стільки ж, скільки щомісяця набирає до своїх лав російська армія.

Про це з посиланням на чиновників, солдатів та аналітиків пише New York Times.

Як зазначає видання, це число є значно більшим у порівнянні з кількістю мобілізованих протягом зимових місяців. Проте, офіційного підтвердження цієї інформації від української влади не було, і перевірити ці дані журналісти NYT не змогли.

Посилення мобілізації поки не суттєво зміцнило Сили оборони України на полі бою, адже багато новобранців тільки закінчують процес навчання, через що вони поки не потрапили на фронт.

Проте, джерела видання у кількох бригадах ЗСУ повідомили про збільшення кількості призовників протягом останніх тижнів. Однак, поки ця кількість новобранців все ще не задовольняє усі потреби бойових бригад.

Військові сподіваються, що завдяки поповненню до кінця літа вдасться стабілізувати фронт та покращити умови на передовій.

New York Times згадує пресофіцера 33-ї механізованої бригади Назара Войтенкова, який заявив у п’ятницю, що його підрозділи «отримали більше новобранців цього місяця», ніж на початку року.

Пресофіцер 65-ї бригади, яка воює на півдні України, лейтенант Сергій Скібчик зазначив, що невеликі групи призовників тепер поступають в підрозділи бригади щотижня. Однак, потреби все одно повністю не закриті.

Видання наводить слова військового аналітика з Відня Франц-Штефан Гаді, який нещодавно повернувся з польового дослідження в Україні, який заявив, що велика кількість мобілізованих прибуде на поле бою в найближчі тижні.

Перед тим, як це станеться, очікують, що російські війська спробують прорвати українську лінію оборони. Він зауважив, що ці дані свідчать про серйозні зусилля України з нарощування військових сил в умовах затяжного конфлікту, проте показують й ті виклики, з якими стикається країна у забезпеченні боєздатності військових частин та підрозділів.

Журналісти New York Times зазначають, що нестача військовослужбовців у бойових бригадах була однією з найбільших проблем України на полі бою за останній рік. Російські війська зуміли прорвати ослаблені українські лінії оборони. А українській армії не вистачає бійців для проведення широкомасштабних контрударів.

Щоб розв’язувати цю проблему, український парламент у квітні прийняв закон, який вдосконалює та посилює мобілізацію.

Втім, покращення мобілізація є лише частиною успіху для України. Не менш важливим є належна підготовка новобранців та забезпечення військ достатньою кількістю зброї та боєприпасів.

Щоб поповнити частини, які тримають оборону на фронті, працівники ТЦК вимушені виходити на вулиці

Нагадаємо, в Україні умовно-достроково звільнили вже понад 3800 ув’язнених, які підписали контракти на проходження військової служби й наразі закінчують підготовку або вже воюють на фронті. Серед добровольців з-поміж засуджених семеро жінок.

А ТЦК на Полтавщині готуються до розсилки повісток засобами поштового зв’язку. Як зазначив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін, наразі ведеться внутрішня робота та ведеться підготовка документального супроводу такої компанії.