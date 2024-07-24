Майже 4 тисячі ув’язнених добровільно приєдналися до лав ЗСУ — серед них семеро жінок

Сьогодні, 14:38 Переглядів: 75

Серед умовно-достроково звільнених в’язнів, які стали на захист України, вже є поранені та загиблі

У Збройних силах України служать вже понад 3800 звільнених в’язнів, які підписали контракт із ЗСУ. Про це в коментарі «Українській правді» заявив секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко.

— 3800 ув’язнених уже в ЗСУ. Більшість із них нещодавно завершили навчання. Але серед них уже є і поранені, і загиблі, — сказав він.

За його словами, наразі кількість бажаючих мобілізуватися до Збройних сил України серед ув’язнених зменшилася, бо основна частина вмотивованих людей уже приєдналися до лав захисників України.

Роман Костенко вважає, що загалом вдасться мобілізувати до ЗСУ близько 5 тисяч ув‘язнених.

Він також висловив думку, що необхідно створити можливість для мобілізації громадян, які перебувають у СІЗО. На переконання народного депутата, це дозволить залучити до служби ще більше людей.

Сьогодні у Мінʼюсті повідомили, що до лав ЗСУ долучилися перші ув’язненні жінки.

Семеро жінок, які відбували покарання у в’язниці, уклали контракт із ЗСУ. Жінки виявили бажання проходити військову службу за контрактом в обмін на умовно-дострокове звільнення. Вони пройшли військово-лікарську комісію та отримали згоду командирів військових частин на проходження служби у конкретних підрозділах Сил оборони.

— Ухвалений Верховною Радою закон про мобілізацію засуджених осіб передбачає можливість потрапити до війська не тільки чоловікам, але й жінкам. Однак раніше засуджені жінки не виявляли бажання мобілізуватись до війська. Наразі маємо рішення щодо перших 7 засуджених, які вирішили укласти контракт із ЗСУ, — зазначила заступник Міністра юстиції Олена Висоцька.

Вона також зауважила, що загалом, з дня набрання чинності Закону України, яким врегульовано порядок реалізації прав засуджених на їхню безпосередню участь в обороні України, 6101 засуджений виявив бажання долучитись до лав ЗСУ. З них 3823 осіб вже виїхали з установ відбування покарань на військовий вишкіл.

Нагадаємо, 8 травня Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає добровільну мобілізацію окремих категорій ув‘язнених. До лав Сил оборони України не можуть бути мобілізовані особи, які вчинили умисні вбивства, ґвалтівники, педофіли, засуджені за незаконний обіг наркотиків, ті, хто вчинив злочини проти основ національної безпеки України, а також експосадовці. Для всіх інших, хто бажає бути мобілізованим, діє умова, що до завершення терміну їх покарання має залишитися не більше трьох років.

Скільки ув’язнених та засуджених можна призвати до лав ЗСУ та чи дозволить це не посилювати мобілізацію

Зазначимо, що заступниця міністра юстиції Олена Висоцька невдовзі після ухвалення закону повідомила, що станом на 21 травня понад 3 тисячі засуджених у місцях позбавлення волі вже подали заяви на готовність мобілізуватися до лав ЗСУ.

Законом передбачено, за ув’язненими, яких звільнили задля служби в ЗСУ, на 12 місяців встановлюють адміністративний нагляд — їм заборонено перебувати поза межами місця дислокації військової частини та місця перебування, визначеного командиром. Також вони мають заборону на виїзд чи обмеження часу виїзду в особистих справах за межі дислокації військової частини.

Ще до ухвалення цього закону «Кременчуцький Телеграф» досліджував скільки ув’язнених та засуджених можна призвати до лав ЗСУ та чи дозволить це не посилювати мобілізацію.