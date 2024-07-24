Минулорічне забруднення Псла на Кременчуччині: порушення природоохоронного законодавства стало екокатастрофою

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 68 Коментарів: 1

Правоохоронці досі шукають винних у тому, що сотні тонн гною зі свинокомплексу потрапили у річку

Судово-екологічна експертиза підтвердила, що забруднення земель та води у річці Псел на Полтавщині виникло через порушення природоохоронного законодавства. Про це стало відомо з відповіді обласної прокуратури на запит громадської організації «Екодія».

— Полтавським відділенням Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса» проведено судово-екологічну та економічну експертизу, яка підтвердила забруднення земель на території Омельницької сільської ради Кременчуцького району. Висновки експертизи показали, що забруднення створило небезпеку для довкілля та завдало шкоди державі через порушення природоохоронного законодавства, — йдеться у повідомленні прокуратури.

Масовий мор риби у річці Псел на Кременчуччині стався у липні минулого року. Тоді мешканці виявили земельну ділянку, на яку напередодні працівники місцевого свинокомплексу вивезли сотні тонн залишків свинячої гноївки. Фекалії зливою змило у річку Псел.

— Коли тече річка лайна, а по ній сотні мертвих рибин — це було важко не помітити. Мій будинок розташований метрів за 300 від води. І ці запахи стояли всюди, це було схоже на фільм жахів, — розповідає Світлана Неіленко, місцева жителька. — У нас велика кількість баз відпочинку по руслі річки, сюди люди приїздили купатися з усіх навколишніх сіл, з Кременчука, навіть Полтави. А після цього випадку в терміновому порядку викликали батьків, щоб забрали дітей із таборів поруч. Однак, після цієї катастрофи ніхто річку не чистив, а винних досі не знайшли.

За словами Світлани Неіленко, населений пункт Гуньки став епіцентром забруднення. Дослідження води у колодязях показало перевищення рівня нітратів майже у 50 разів. Тож люди їздили у Кременчук і купували собі питну воду.

— Брудна вода в річці й масова загибель риби — це те, що місцеві жителі спостерігали на власні очі. Але є й непрямі наслідки, наприклад, забруднення нітратами підземних вод, які є джерелом питної води для сусідніх сіл. Тому дуже важливо, щоб винуватець був притягнутий до відповідальності, і щоб такі випадки не повторювалися в майбутньому, — розповідає Марія Бєлкіна, керівниця відділу сільського господарства Екодії.

Як додає Марія Бєлкіна, у справі вже понад рік триває досудове розслідування. І хоч місцеві добре знають, звідки взявся гній у річці, поліція поки що нікому не оголосила підозри. За інформацією прокуратури, наразі призначена додаткова експертиза для підтвердження розміру шкоди, завданої довкіллю.

Забруднення Псла: що відомо

Минулого року на початку липня мешканці села Запсілля на Кременчуччині почали скаржитися на помутніння води у річці та різкі запахи з води. Попередньо комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Кременчуцького району встановила, що через сильні опади малі річки вийшли з берегів та розмили деякі стихійні сміттєзвалища.

Правоохоронці почали патрулювати береги річки з метою забезпечення заборони на відвідування громадян забрудненої території. Також фахівці взяли на контроль роздрібну торгівлю рибою у межах району.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за фактом порушення правил охорони вод у Кременчуцькому районі. Оперативники, рятувальники та інспектори обласного центру контролю та профілактики хвороб МО3 зафіксували забарвлення води у темно-коричневий колір, а на березі річки та у самій воді виявили значну кількість мертвої риби.

За попередніми даними, стоки невідомого походження потрапили у річку із села Гуньки на Кременчуччині. Тоді прийшли до висновку, що внаслідок рясних опадів у річку змило складений на полях перегній. Місце, звідки нечистоти потрапляли у річку, перекрили.

Забруднена вода із Запсілля дійшла до Поток та Щербаків. Під час комісійного огляду депутати прийшли до висновку, що забруднення річки — екологічна катастрофа щонайменше регіонального масштабу.

У всьому винна свиноферма?

Проте місцеві мешканці не погоджуються із висновками комісії. На їх погляд, річку забруднили відходи зі свиноферми, розташованої у селі Демидівка. На територію підприємства комісію не пустили, проте місцеві громадяни показали депутатам та журналістам ймовірне джерело потрапляння забруднень у воду.

— Свиняче лайно тоннами пішло в річку, — каже місцевий мешканець, підприємець та активіст Микола Пустовіт.

Водночас постійна комісія з питань екології та раціонального природокористування (екологічна комісія Полтавської облради) рекомендує оголосити територію Омельницької сільради зоною надзвичайної екологічної ситуації у зв’язку із забрудненням Псла.

Спеціалісти Держпродспоживслужби Полтавщини називають можливим джерелом забруднення річки господарсько-побутові стічні води, поверхневий стік сільськогосподарських угідь при використанні амонійних добрив, тваринницькі ферми, а також стічні води промислових підприємств. Мертву рибу утилізовують, а місця її збору — дезинфікують.

«Це злочин, справжній екоцид!»

За даними Держпродспоживслужби лише за кілька днів із Псла витягли близько 380 кг мертвої риби.

Екологи встановили, що орієнтовні збитки, завдані довкіллю внаслідок забруднення річки складають 2 млн 186 тисяч 814 гривень.

На контроль ситуацію із забрудненням Псла взяли й в Офісі Генпрокурора.

Голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко оглянула місце забруднення і заявила, що об’єктом забруднення є свинокомплекс, а ситуацію, що склалася, назвала злочином та справжнім екоцидом.

Тоді ж пані Тимочко заявила, що найближчими місяцями купатися у Пслі буде не можна, а забруднення зберігатиметься іще протягом тривалого часу.