«Це злочин, справжній екоцид!» – представниця Всеукраїнської екологічної ліги про Псел

Сьогодні, 20:09 Переглядів: 190

Тетяна Тимочко вважає, що мешканці Омельницької громади мають заблокувати роботу свинокомплексу, який отруїв річку, поки його представники публічно не визнають свою провину і не візьмуть на себе відшкодування збитків

21 липня у школі Омельницької громади зібралися місцеві мешканці та спеціальна комісія – представники влади, Держпродспоживслужби, Державної екологічної інспекції, щоб вкотре обговорити ситуацію, яка виникла на Пслі – у річку потрапили відходи тваринництва.

Місцеві мешканці були на емоціях, і дехто зі сльозами, дехто з криками намагався донести свою думку до комісії. Люди скаржилися, що задихаються від смороду, він просочує волосся, одежу, яка сушиться на вулиці, його чутно за кілометр від річки. Місцеві кажуть, що бачили на березі забрудненої річки мертвих раків, равликів, жаб, рибу, а також птахів і тварин, які вочевидь пили воду з Псла.

- Чому ви не дозволили закрити (свиноферму – ред.) на момент того, поки проводиться кримінальне провадження, чому не зупинили роботу сталої екологічної бомби? Ви вбиваєте нас, наших дітей, онуків, нашу країну! Нам немає куди виїжджати, люди! – кричали у залі.

Представник свинокомплексу на збори не прийшов, увесь цей час він ігнорує місцевих мешканців. Люди вимагають, щоб того, хто винний у забрудненні Псла, покарали, і щоб він очистив забруднені землі та річку, а потім зарибив Псел.

На збори приїхала голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко. Вона оглянула місце, де сталося забруднення, і прокоментувала:

- Катастрофу спричинив абсолютно конкретний об'єкт – це свинокомплекс. Це злочин, справжній екоцид! Це умисні дії, які призвели до зміни структури природного середовища, забруднення всіх його компонентів. Всеукраїнська екологічна ліга буде наполягати у судах не просто на забрудненні довкілля, а на екоциді. І коли ми багато місяців витратили, щоб називати екоцидом дії Росії і останні каховські події, тут підприємство роками складувало сотні тонн відходів (це не тільки гній, я бачила залишки тварин) свого свинокомплексу на так званих лагунах, які були до цього не пристосовані.

Вона обстежила яр, куди свиноферма скинула тонни відходів, то найгірше, на що звернула увагу – на висоті 2 метрів на гілках дерев зависла трава. Її туди занесли потоки брудної води з гноєм.

- Ви думаєте, що зараз тут все закінчується? Ми були на так званій новій лагуні, яка зроблена у верхній точці яру, насипана піском, не забетонована, немає глиняного замка. Її вкрили плівкою, яка у вже кількох місцях зруйнована. Борти повністю пошкоджені, я нарахувала 12 розривів борту. Тобто з їхньої нової лагуни ота вся гидота буде дренувати, витікати, коли не буде дощу. А коли буде така ж сама злива, воно знову знесеться і будуть такі ж самі збитки. Що вони роблять зараз, на наших очах? Переорюють ті відходи з ґрунтом, заганяють на глибину півтора метра ту гидоту, яка буде і далі розчинятися, там будуть шкідливі мікроорганізми, буде виділятися аміак, і воно буде дренувати в річку Псел, – каже голова Всеукраїнської екологічної ліги.

Нова лагуна

Державна екологічна інспекція звітувалася, що у Пслі загинуло 500 кг риби. На думку Тетяни Тимочко, це сотні тон мертвої риби, яка осіла на дно. Вона бачила десятки сомів по 18-20 кг.

Місцеві жителі розповідали, що вночі по Пслу шмигали моторні човни, які зганяли мертву рибу на центр річки, де вона перегниватиме. Тож дно покриється суцільним сірководнем.

Тетяна Тимочко закликала громаду вийти з мирним протестом і перекрити виїзд зі свиноферми, щоб вона не могла далі провадити свою діяльність, поки правоохоронні органи не вживуть радикальних заходів:

- Ви 10 років назад (свиноферму побудували у 2013 році – ред.) дозволили їм це зробити! Ви мовчали, сиділи по своїм хатам. Не ображайтеся! Але зі згоди вашого голови, з вашого мовчазного відсиджування вдома це відбулося. Зараз у вас є прекрасний шанс це неподобство зупинити, розподілити чергування, зупинити роботу свинокомплексу доти, поки вони публічно не визнають свою провину і не візьмуть на себе відшкодування збитків. Ви можете зробити власними руками цю територію чистою! Закони України на вашому боці! Ви згідно з Конституцією маєте право на безпечне довкілля, є стаття 51. Що б ми не робили для цього, які б дії не вживали для цього, вони є законними. Це громадська непокора таким свинячим діям. Ніхто не говорить, що треба закрити підприємство, і хай ніхто не спекулює цим! Але вони мають як люди, а не як свині жити на цій території! Є директива Європейського союзу 2010/75 про промислове забруднення. Там є окремий розділ, який регулює діяльність тваринницьких комплексів. Жодне зібрання гною не може бути відкритим по директиві Європейського союзу. Тисячі людей вже загинули за те, щоб ми потрапили в європейські стандарти, і тут просто у центрі України, на родючих українських землях, на одній з найчистіших річок України – Псел – ми творимо такий злочин! В яру на 60 см шар гною, я палкою протикнула. Але ми не стали йти далі, бо можна по шию провалитися у той гній.

Вона додала, що у її телефоні є дві фотографії яру: перша – на одному метрі 20 різних квіточок, це унікальне біорізноманіття, якого немає у багатьох регіонах України, а поряд – згорівші дерева, знищена трава і купа лайна по пояс.

Голова Омельницької громади Андрій Пирог повідомив, що гирло річки почистили від мертвої риби, її потім вивезли та утилізували на спецзаводі у Лебедині.

Два дні тому за ініціативи місцевих провели незалежну експертизу ґрунтів, води з місця забруднення.

- Мої сини привезли представника незалежної екологічної лабораторії з Києва, яка робить аналізи води для представників посольств США, Великої Британії. Ми за кошт жителів громади оплатимо ці аналізи, які на сьогодні коштують 17 тисяч гривень, – каже місцевий мешканець Микола Пустовіт.

Начальник Державної екологічної інспекції Центрального округу Ігор Горжій повідомив, що екологи відібрали проби ґрунту та води. За результатами аналізів води, де був виток з яру, перевищення незначне – на 0,5. Дослідження по ґрунтах ще не завершене, результатів немає.

- Мені дивує безпорадна позиція Державної екологічної інспекції Центрального округу, яка розказує, що перевищення незначне. Де вони брали ці проби, у яких незначне перевищення? І зараз, вже пройшло більше як тиждень, але туди неможливо підійти, там страшенний сморід, запах аміаку, метану, сірководню, це все продовжує розкладатися, воно нікуди не ділося. Той гній, який не знесла повінь в яр, вони (працівники свиноферми – ред.) зараз перемелюють з ґрунтом і на глибину до метра переносять це забруднення замість того, щоб утилізувати, – коментує голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.

Вона каже, що треба чистити всі схили яру, весь ґрунт навколо, провести рекультивацію земель. Якщо гній безпечно не утилізувати, він і далі буде отрутою для навколишнього середовища:

- Я бачила ці результати аналізів, вони (Державна екологічна інспекція) брали виключно проби тих елементів, які є більш-менш безпечні. Вони не брали проби повітря, тому що забруднення повітря аміаком, сірководнем і метаном – це перша ознака цієї катастрофи. Якщо порахувати ґрунт, поле, яр, водні об'єкти, ґрунтові води і повітря, якщо ми доб'ємося аналізів по всіх цих компонентах, і будуть оцінені реальні збитки, вони не обійдуться 10 мільйонами гривень. Цього треба домогтися! Експерти і юристи Всеукраїнської екологічної ліги нададуть організаційну і консультаційну допомогу, щоб ми могли виконати закони України.

Люди казали, що не вірять представникам влади і кілька разів кричали «Ганьба!»

Наприкінці зустрічі Тетяна Тимочко запропонувала алгоритм дій, який забезпечить захист екологічних прав громади. Ось що вона пропонує:

визнати та назвати винуватця екоциду – свиноферму у Демидівці;

щоб працювати далі, свиноферма має збудувати очисні споруди й місця зберігання відповідно до українського законодавства;

треба звернутися до органів влади, зокрема до Державної екологічної інспекції, прокуратури, щоб зупинити діяльність підприємства до відшкодування збитків і будівництва нових сучасних очисних споруд;

треба направити лист на обласну раду, аби з резервного фонду області або з фонду охорони навколишнього середовища виділили кошти на ліквідацію наслідків забруднення Псла.

Після зустрічі Тетяна Тимочко говорить з ініціативною групою – мешканцями Омельницької громади