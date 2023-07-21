«Це злочин, справжній екоцид!» – представниця Всеукраїнської екологічної ліги про Псел

Тетяна Тимочко вважає, що мешканці Омельницької громади мають заблокувати роботу свинокомплексу, який отруїв річку, поки його представники публічно не визнають свою провину і не візьмуть на себе відшкодування збитків
21 липня у школі Омельницької громади зібралися місцеві мешканці та спеціальна комісія – представники влади, Держпродспоживслужби, Державної екологічної інспекції, щоб вкотре обговорити ситуацію, яка виникла на Пслі – у річку потрапили відходи тваринництва.
Місцеві мешканці були на емоціях, і дехто зі сльозами, дехто з криками намагався донести свою думку до комісії. Люди скаржилися, що задихаються від смороду, він просочує волосся, одежу, яка сушиться на вулиці, його чутно за кілометр від річки. Місцеві кажуть, що бачили на березі забрудненої річки мертвих раків, равликів, жаб, рибу, а також птахів і тварин, які вочевидь пили воду з Псла.
Представник свинокомплексу на збори не прийшов, увесь цей час він ігнорує місцевих мешканців. Люди вимагають, щоб того, хто винний у забрудненні Псла, покарали, і щоб він очистив забруднені землі та річку, а потім зарибив Псел.
На збори приїхала голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко. Вона оглянула місце, де сталося забруднення, і прокоментувала:
Вона обстежила яр, куди свиноферма скинула тонни відходів, то найгірше, на що звернула увагу – на висоті 2 метрів на гілках дерев зависла трава. Її туди занесли потоки брудної води з гноєм.
- Ви думаєте, що зараз тут все закінчується? Ми були на так званій новій лагуні, яка зроблена у верхній точці яру, насипана піском, не забетонована, немає глиняного замка. Її вкрили плівкою, яка у вже кількох місцях зруйнована. Борти повністю пошкоджені, я нарахувала 12 розривів борту. Тобто з їхньої нової лагуни ота вся гидота буде дренувати, витікати, коли не буде дощу. А коли буде така ж сама злива, воно знову знесеться і будуть такі ж самі збитки.
Що вони роблять зараз, на наших очах? Переорюють ті відходи з ґрунтом, заганяють на глибину півтора метра ту гидоту, яка буде і далі розчинятися, там будуть шкідливі мікроорганізми, буде виділятися аміак, і воно буде дренувати в річку Псел, – каже голова Всеукраїнської екологічної ліги.
Державна екологічна інспекція звітувалася, що у Пслі загинуло 500 кг риби. На думку Тетяни Тимочко, це сотні тон мертвої риби, яка осіла на дно. Вона бачила десятки сомів по 18-20 кг.
Місцеві жителі розповідали, що вночі по Пслу шмигали моторні човни, які зганяли мертву рибу на центр річки, де вона перегниватиме. Тож дно покриється суцільним сірководнем.
Тетяна Тимочко закликала громаду вийти з мирним протестом і перекрити виїзд зі свиноферми, щоб вона не могла далі провадити свою діяльність, поки правоохоронні органи не вживуть радикальних заходів:
- Ви 10 років назад (свиноферму побудували у 2013 році – ред.) дозволили їм це зробити! Ви мовчали, сиділи по своїм хатам. Не ображайтеся! Але зі згоди вашого голови, з вашого мовчазного відсиджування вдома це відбулося. Зараз у вас є прекрасний шанс це неподобство зупинити, розподілити чергування, зупинити роботу свинокомплексу доти, поки вони публічно не визнають свою провину і не візьмуть на себе відшкодування збитків. Ви можете зробити власними руками цю територію чистою! Закони України на вашому боці! Ви згідно з Конституцією маєте право на безпечне довкілля, є стаття 51. Що б ми не робили для цього, які б дії не вживали для цього, вони є законними. Це громадська непокора таким свинячим діям.
Ніхто не говорить, що треба закрити підприємство, і хай ніхто не спекулює цим! Але вони мають як люди, а не як свині жити на цій території!
Є директива Європейського союзу 2010/75 про промислове забруднення. Там є окремий розділ, який регулює діяльність тваринницьких комплексів. Жодне зібрання гною не може бути відкритим по директиві Європейського союзу. Тисячі людей вже загинули за те, щоб ми потрапили в європейські стандарти, і тут просто у центрі України, на родючих українських землях, на одній з найчистіших річок України – Псел – ми творимо такий злочин! В яру на 60 см шар гною, я палкою протикнула. Але ми не стали йти далі, бо можна по шию провалитися у той гній.
Вона додала, що у її телефоні є дві фотографії яру: перша – на одному метрі 20 різних квіточок, це унікальне біорізноманіття, якого немає у багатьох регіонах України, а поряд – згорівші дерева, знищена трава і купа лайна по пояс.
Голова Омельницької громади Андрій Пирог повідомив, що гирло річки почистили від мертвої риби, її потім вивезли та утилізували на спецзаводі у Лебедині.
Два дні тому за ініціативи місцевих провели незалежну експертизу ґрунтів, води з місця забруднення.
Начальник Державної екологічної інспекції Центрального округу Ігор Горжій повідомив, що екологи відібрали проби ґрунту та води. За результатами аналізів води, де був виток з яру, перевищення незначне – на 0,5. Дослідження по ґрунтах ще не завершене, результатів немає.
Вона каже, що треба чистити всі схили яру, весь ґрунт навколо, провести рекультивацію земель. Якщо гній безпечно не утилізувати, він і далі буде отрутою для навколишнього середовища:
Люди казали, що не вірять представникам влади і кілька разів кричали «Ганьба!»
Наприкінці зустрічі Тетяна Тимочко запропонувала алгоритм дій, який забезпечить захист екологічних прав громади. Ось що вона пропонує:
Після зустрічі Тетяна Тимочко говорить з ініціативною групою – мешканцями Омельницької громади
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