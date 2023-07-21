Суд узяв під варту кременчужанина, підозрюваного в причетності до наркобанди

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 142

Суд узяв під варту 53-річного кременчужанина, підозрюваного у причетності до незаконної діяльності злочинної групи наркоторговців з Кременчука. Протягом 2019-2020 років спільники налагодили кустарне виробництво та збут великих партій психотропних речовин на території індустріального міста та області. Про це повідомив заступник начальника поліції Полтавської області Сергій Рекун, сьогодні 21 липня.

Нагадаємо, у лютому 2020 року правоохоронці викрили п’ятьох мешканців Кременчука у виготовленні та збуті психотропних речовин і наркотичних засобів. Спільників затримали під час спецоперації, реалізованої працівниками регіонального управління внутрішньої безпеки НПУ спільно зі Слідчим управлінням обласної поліції, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, із залученням спецпризначенців полтавської й дніпропетровської поліції.

Правоохоронці здійснили більше ніж 50 обшуків, під час яких вилучили понад сотню зіп-пакетів з амфетаміном та метамфетаміном, прекурсори у каністрах і скляній тарі, а також обладнання для виготовлення наркотиків.

Сергій Рекун зазначив, що обвинувальні акти відносно лідера злочинного угруповання і трьох співучасників (з-поміж яких одна жінка), перебувають на розгляді в суді. П’ятому члену групи, який з листопада 2020 року перебував в офіційному розшуку, 20 липня 2023 року Октябрський районний суд міста Полтава обрав запобіжний захід — тримання під вартою без визначення розміру застави.

Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні низки наркозлочинів, передбачених трьома статтями Кримінального кодексу України: