Погода у Кременчуці цими вихідними: буде прохолодно

Вихідними кременчужанам прогнозують прохолодну погоду та мінливу хмарність. За даними сайтів прогнозу погоди, у суботу, 22 липня, вдень очікується +22...+23°C. Сонце у цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Напрямок вітру буде південно-східний. Вдень опадів не очікується, а ось ввечері можливий дощ.

Наступного дня, 23 липня, вдень стовпчики термометрів покажуть +25°C, весь день у Кременчуці буде ясним, тільки вранці ненадовго небо вкриється хмарами. Напрямок вітру буде північно-західним. Опадів не очікується.