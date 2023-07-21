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Погода у Кременчуці цими вихідними: буде прохолодно

Вчора, 22:00 Переглядів: 200

 
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Вихідними кременчужанам прогнозують прохолодну погоду та мінливу хмарність. За даними сайтів прогнозу погоди, у суботу, 22 липня, вдень очікується +22...+23°C. Сонце у цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Напрямок вітру буде південно-східний. Вдень опадів не очікується, а ось ввечері можливий дощ.

Наступного дня, 23 липня, вдень стовпчики термометрів покажуть +25°C, весь день у Кременчуці буде ясним, тільки вранці ненадовго небо вкриється хмарами. Напрямок вітру буде північно-західним. Опадів не очікується.

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Автор: Дарія Згура
Теги: погода синоптики прогноз погоди
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