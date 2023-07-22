На пожежні сигналізації для навчальних закладів Кременчука виділили понад 10 млн грн

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На ці кошти планують закупити необхідні системи, а також розробити проєктно-кошторисні документації

Для шкіл, дитячих садків та інших навчальних закладів Кременчука планують виділити 10 196 256 грн. Гроші підуть на закупку, встановлення пожежних сигналізацій та розробку проєктно-кошторисних документацій. Відповідне рішення виконкому затвердили депутати Кременчуцької міської ради 21 липня.

Відомо, що гроші виділили для 17 шкіл та 20 дитячих садків Кременчука. На інші заклади у сфері освіти витратять 187 803 гривні.

Гроші виділяють зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади.