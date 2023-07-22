На пожежні сигналізації для навчальних закладів Кременчука виділили понад 10 млн грн

Для шкіл, дитячих садків та інших навчальних закладів Кременчука планують виділити 10 196 256 грн. Гроші підуть на закупку, встановлення пожежних сигналізацій та розробку проєктно-кошторисних документацій. Відповідне рішення виконкому затвердили депутати Кременчуцької міської ради 21 липня.
Відомо, що гроші виділили для 17 шкіл та 20 дитячих садків Кременчука. На інші заклади у сфері освіти витратять 187 803 гривні.
Гроші виділяють зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади.
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