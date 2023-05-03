У бюджеті Кременчука нарешті знайшли кошти на розробку проєктів пожежної сигналізації у школах

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 387

У місті замовили проєктну документацію, їх ціна склала від 67 до 39 тис. гривень

У Кременчуці знайшли кошти на розробку проєктів системи пожежної сигналізації у школах міста, які за рішенням суду закрили через порушення правил пожежної безпеки.

Як свідчать оголошення в системі публічних закупівель Prozorro, відповідні договори були укладені навчальними закладами 27 квітня, 1 та 2 травня із ФОП Олександр Яценко.

Кременчуцький ліцей №17 «Вибір» — на розроблення проєктно-кошторисної документації та проведення експертизи кошторисної документації, ціна — 92,5 тис. гривень

Кременчуцький ліцей № 4 «Кремінь» — на розробку проєктно-кошторисної документації системи автоматичної пожежної сигналізації (САПС) та системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей (СО), ціна — 92,7 тис. гривень.

Кременчуцька гімназія №19 — на надання послуг з інженерного проєктування капремонту системи пожежної сигналізації й системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, ціна — 67,4 тис. гривень.

Договір опублікувала лише гімназія №19, згідно з ним ФОП до кінця поточного місяця має розробити проєктно-кошторисну документацію та передати її замовнику. Ліцеї №17 та №4 документи в систему не завантажили, тож термін виконання робіт невідомий.

За даними аналітичної системи Youcontrol, ФОП Олексндр Євгенович Яценко зареєстрований у Кременчуці 18 років тому, основний вид діяльності — діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування. У публічних закупівлях ФОП бере участь з 2016 року. За результатами закупівель ФОП уклав договорів на загальну суму 9,98 млн гривень. Усі — з комунальними та державними установами, розташованими у Кременчуці.

Нагадаємо, у Кременчуці через порушення пожежної безпеки під загрозу закриття потрапили 6 шкіл — ліцеї №4, 11, 17 та гімназії №7, 19, 31. Батьки почали бити на сполох, бо з 1 вересня (можливо) у місті розпочнеться очне навчання, а якщо школи не відкриються, багато дітей не зможуть повноцінно здобувати освіту.

У серпні 2022 року за рішенням Полтавського окружного адміністративного суду гімназію №19 закрили через порушення правил пожежної безпеки — там, як і в інших навчальних закладах, не була встановлена пожежна сигналізація. Рішення судів щодо інших шкіл нині оскаржують у суді.

Відповідно до вимог ДСНС, у школах треба встановити дві системи — оповіщення й автоматичної пожежної сигналізації. Як повідомляв «Кременчуцький ТелеграфЪ», на розробку проєкту необхідно близько 40-50 тисяч грн, на саме встановлення — близько 1-1,5 мільйона гривень, остаточна сума залежить від конкретної школи.

Раніше ситуацію із закриттям шкіл «Кременчуцькому Телеграфу» коментувала перша заступниця директора департаменту освіти Світлана Михайленко. За її словами, проблеми з пожежною сигналізацією є не лише у школах Кременчука, а й у громадах по всій Україні. Два роки тому міністр освіти й науки Лілія Гриневич приїжджала до Полтави, тоді керівники відділів освіти порушувати питання стосовно сигналізацій у школах. На 2022 рік була розроблена державна програма, яка передбачала державну субвенцію на ці цілі. Але через повномасштабне вторгнення росії в Україну ці кошти перенаправили на інші потреби — оборону країни, а отже тепер витрати на сигналізації лягли на плечі місцевого самоврядування.

Чи працюватимуть надалі у Кременчуці школи, де виявили порушення пожежної безпеки