3-го травня українські гумористи «V.I.P. Тернопіль» приїдуть у Горішні Плавні

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Їх виступ відбудеться о 18.00 у палаці культури та творчості

Легендарні українські гумористи «V.I.P. Тернопіль» приїдуть у Горішні Плавні зі своїм шоу Glory to Ukraine. Їх виступ відбудеться 3-го травня о 18.00 у палаці культури та творчості. Це благодійний тур – йтиме збір на потреби ЗСУ.

«V.I.P. Тернопіль» – неодноразові переможці «Розсміши коміка», півфіналісти 1-го, та срібні призери 2-го сезону «Ліги сміху», переможці Літнього кубку «Ліги Сміху 2016» у Юрмалі.

Вартість квитків – 200-450 грн. Каса працює:

понеділок-п'ятниця – з 15.00 до 19.00;

субота-неділя – вихідні.

Бронювання квитків: 067-503-95-94. Квитки також можна купити за посиланням.