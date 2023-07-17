З річки Псел витягнули понад 300 кг мертвої риби – Держпродспоживслужба

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З 13 липня по 16 липня в Омельницькій громаді тривали роботи з очищення річки Псел між населеними пунктами Запсілля та Омельник. За цей період з водоймища дістали майже 380 кг мертвої риби. Про це повідомили в ГУ Держпродспоживслужби Полтавської області.

Зокрема 15 липня з річки, що в районі нижньої частини – від села Омельник до села Крамаренки (відстань 15 км), виявили та вилучили 75 кг водних біологічних ресурсів. Рибу було знезаражено деззасобом, проведено дезінфекцію берегової зони в місцях вилучення риби.

16 липня комунальники, поліцейські та жителі Омельницької ТГ очистили русло р. Псел з нижньої частини с. Крамаренки включно до села Щербаки (відстань 8,5 км). З води дістали 65 кг водних біологічних ресурсів, які було знезаражено хлорним вапном та деззасобом.

Зазначено, що за весь період проведення заходів опрацьовано 35,5 км річки Псел, постійно здійснюється відбір води для проведення лабораторних досліджень.

Нагадаємо, нещодавно Держпродспоживслужба заявила, що вода у річці Псел не відповідає вимогам санітарних норм за мікробіологічними та фізико-хімічними показниками по вмісту лактозопозитивної палички та за показниками по вмісту аміаку.

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