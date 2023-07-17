У Кременчуці стартував конкурс «Вишиваний Кременчук»: які роботи можна подати

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 248

Прийом заявок на участь у конкурсі триватиме до 17 серпня

17 липня у Кременчуці стартував загальноміський конкурс «Вишиваний Кременчук», який цьогоріч триватиме до 10 вересня. Про це повідомляє Кременчуцька міська рада.

На конкурс можна подати національні головні убори, вишиті сорочки, сукні, рушники, аксесуари, вишивки національного спрямування тощо.

Переможців визначатимуть у 9 номінаціях:

«Кращий орнамент, як оберіг захисників Кременчука» (учасникам пропонується створити власний ескіз орнаменту національного характеру як символ захисників Кременчуцької територіальної громади);

«Краща лялька-мотанка»;

«Краща чоловіча вишиванка (сорочка)»;

«Краща жіноча вишиванка (сорочка, сукня)»;

«Краща дитяча вишиванка»;

«Кращий вишитий рушник»;

«Кращий оригінальний вишиваний виріб національного спрямування (картина, скатертина, серветка, аксесуар, головний убір тощо)»;

«Краща родина у вишиванках».

За результатами інтернет-голосування визначать переможець у номінації «Глядацькі симпатії».

Фото робіт, поданих на конкурс, розмістять на фейсбук-сторінці «Кременчуцькі новини», де за них можна буде проголосувати з 19 серпня до 17.00 22 серпня.

Роботи, що були визначені переможцями у номінаціях конкурсу «Вишиваний Кременчук» минулих років, не можуть брати участь у конкурсі.

Прийом заявок на участь у конкурсі здійснюється з 17 липня до 17 серпня у департаменті у справах сімей та дітей за адресою: м. Кременчук, пл. Перемоги, 2, щодня з 8.00 до 16.00, окрім вихідних днів. Телефон для довідок: 068-897-97-32.

Заявку можна заповнити в електронному вигляді та надіслати на пошту 26217671@mail.gov.ua. Форму електронної заявки можна завантажити ТУТ .

До заявки додаються:

фото виробу;

паспорт виробу (опис історії виробу, матеріал, техніка виконання).

Презентація робіт учасниками конкурсу та визначення переможців членами журі в кожній з категорії проходитиме 21 серпня у Кременчуцькій міській художній галереї. Нагородження переможців та учасників конкурсу традиційно відбудеться на День Незалежності України — 24 серпня.

Роботи, подані на конкурс, також будуть представлені на виставці, яка відбудеться у Кременчуцькій міській художній галереї з 24 серпня до 10 вересня.