У Кременчуці стартував конкурс «Вишиваний Кременчук»: які роботи можна подати

17 липня у Кременчуці стартував загальноміський конкурс «Вишиваний Кременчук», який цьогоріч триватиме до 10 вересня. Про це повідомляє Кременчуцька міська рада.
На конкурс можна подати національні головні убори, вишиті сорочки, сукні, рушники, аксесуари, вишивки національного спрямування тощо.
Переможців визначатимуть у 9 номінаціях:
За результатами інтернет-голосування визначать переможець у номінації «Глядацькі симпатії».
Фото робіт, поданих на конкурс, розмістять на фейсбук-сторінці «Кременчуцькі новини», де за них можна буде проголосувати з 19 серпня до 17.00 22 серпня.
Роботи, що були визначені переможцями у номінаціях конкурсу «Вишиваний Кременчук» минулих років, не можуть брати участь у конкурсі.
Прийом заявок на участь у конкурсі здійснюється з 17 липня до 17 серпня у департаменті у справах сімей та дітей за адресою: м. Кременчук, пл. Перемоги, 2, щодня з 8.00 до 16.00, окрім вихідних днів. Телефон для довідок: 068-897-97-32.
Заявку можна заповнити в електронному вигляді та надіслати на пошту 26217671@mail.gov.ua. Форму електронної заявки можна завантажити ТУТ.
До заявки додаються:
Презентація робіт учасниками конкурсу та визначення переможців членами журі в кожній з категорії проходитиме 21 серпня у Кременчуцькій міській художній галереї. Нагородження переможців та учасників конкурсу традиційно відбудеться на День Незалежності України — 24 серпня.
Роботи, подані на конкурс, також будуть представлені на виставці, яка відбудеться у Кременчуцькій міській художній галереї з 24 серпня до 10 вересня.
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