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Кременчук, Спорт

«Кремінь» зіграв два товарські матчі: команда готується до спарингу з представниками УПЛ

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 190

 

Кременчуцька команда програла футболістам з прем'єр-ліги, але має одну перемогу

На цих вихідних ФК «Кремінь» зіграв два товариські матчі — у Горішніх Плавнях з «Гірником-Спорт» та в Олександрії з однойменною командою. Про це повідомили в пресслужбі кременчуцької команди.

Перша гра відбулась з горішньоплавнівськими футболістами 15 липня. Кременчужани перемогли «Гірник-Спорт» з рахунок 1:0. 

Наступного дня «Кремінь» зіграв заключний контрольний матч третього тренувального збору літнього міжсезоння з «Олександрією», яка виступає у прем’єр-лізі. Кременчуцькі футболісти поступилися представникам УПЛ з рахунком 2:1.

Завтра, 18 липня, розпочнеться заключний (четвертий) тренувальний збір, який триватиме до 23 липня включно. У рамках збору запланований один контрольний спаринг із ще одним представником УПЛ — ковалівським «Колосом» (22 липня, виїзд), розповіли у пресслужбі ФК «Кремінь».

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: Кремінь футбол спорт
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