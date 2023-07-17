Розшукували три дні: у Кременчуці знайшлась мати, яка залишила дітей на вулиці

16 липня до лікарні Кременчука звернулась мати 4-річного сина та 6-річної доньки. Діти, яких мати залишила на вулиці 13 липня, перебували у медустанові. Про це повідомили у пресслужбі ГУ НП Полтавщини.
Наразі з жінкою спілкуються ювенальні поліцейські та служба у справах дітей. До завершення перевірки, дівчинка та хлопчик перебуватимуть в медичному закладі, під наглядом лікарів, розповіли правоохоронці
Нагадаємо, 13 липня, приблизно о 22:00, до поліції надійшло повідомлення від кременчужан, що на дитячому майданчику на вулиці Перемоги виявлено двох малолітніх дітей — 4-річного Данила та 6-річну Еріку, без супроводу дорослих.
Поліцейські доставили дітей до Кременчуцької дитячої міської лікарні та упродовж трьох діб розшукували їх батьків.
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