Розшукували три дні: у Кременчуці знайшлась мати, яка залишила дітей на вулиці

Сьогодні, 15:28 Переглядів: 837

Наразі з жінкою спілкуються ювенальні поліцейські та служба у справах дітей

16 липня до лікарні Кременчука звернулась мати 4-річного сина та 6-річної доньки. Діти, яких мати залишила на вулиці 13 липня, перебували у медустанові. Про це повідомили у пресслужбі ГУ НП Полтавщини.

Наразі з жінкою спілкуються ювенальні поліцейські та служба у справах дітей. До завершення перевірки, дівчинка та хлопчик перебуватимуть в медичному закладі, під наглядом лікарів, розповіли правоохоронці

Нагадаємо, 13 липня, приблизно о 22:00, до поліції надійшло повідомлення від кременчужан, що на дитячому майданчику на вулиці Перемоги виявлено двох малолітніх дітей — 4-річного Данила та 6-річну Еріку, без супроводу дорослих.

Поліцейські доставили дітей до Кременчуцької дитячої міської лікарні та упродовж трьох діб розшукували їх батьків.







