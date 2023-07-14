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У Кременчуці матір залишила на дитячому майданчику двох малолітніх дітей, а сама кудись зникла

Сьогодні, 13:49 Переглядів: 670

 

Вчора пізно ввечері поліцейські виявили на дитячому майданчику 4-річного хлопчика та 6-річну дівчинку 

Вчора, 13 липня, близько 22.00 у Кременчуці поліція виявила на дитячому майданчику на вулиці Перемоги двох малолітніх дітей 4-х та 6-ти років без супроводу дорослих. Місцеперебування батьків наразі встановлюється.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини за інформацією відділу ювенальної превенції Головного управління Національної поліції.

Після повідомлення про бездоглядних дітей, яке надійшло до Кременчуцького райуправління поліції, за вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції та ювенальні поліцейські, які виявили на дитячому майданчику 4-річного Данила та 6-річну Еріку без супроводу дорослих. Під час спілкування з поліцейськими діти повідомили, що їх мати пішла з майданчика ще вдень і за ними не повернулась. Малолітніх хлопчика та дівчинку поліцейські доставили до Кременчуцької дитячої міської лікарні. Наразі вживаються заходи щодо встановлення місця перебування їх батьків. 

Попередньо правоохоронці з’ясували, що матір’ю дітей ймовірно є Шинкаренко Альона Володимирівна, 1991 року народження, мешканка міста Кременчук. 

 

- Шановні громадяни, якщо вам відома інформація про цю жінку, що допоможе пришвидшити її розшук, просимо повідомити за номерами: 

098 739 26 30 (чергова частина Кременчуцького райуправління поліції), 

099 440 90 36 (ювенальна превенція Кременчуцького райуправління поліції) або 102, - звертаються до кременчужан ювенальні поліцейські.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: розшук діти ювенальна поліція
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