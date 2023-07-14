У Кременчуці матір залишила на дитячому майданчику двох малолітніх дітей, а сама кудись зникла

Сьогодні, 13:49 Переглядів: 670

Вчора, 13 липня, близько 22.00 у Кременчуці поліція виявила на дитячому майданчику на вулиці Перемоги двох малолітніх дітей 4-х та 6-ти років без супроводу дорослих. Місцеперебування батьків наразі встановлюється.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини за інформацією відділу ювенальної превенції Головного управління Національної поліції.

Після повідомлення про бездоглядних дітей, яке надійшло до Кременчуцького райуправління поліції, за вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції та ювенальні поліцейські, які виявили на дитячому майданчику 4-річного Данила та 6-річну Еріку без супроводу дорослих. Під час спілкування з поліцейськими діти повідомили, що їх мати пішла з майданчика ще вдень і за ними не повернулась. Малолітніх хлопчика та дівчинку поліцейські доставили до Кременчуцької дитячої міської лікарні. Наразі вживаються заходи щодо встановлення місця перебування їх батьків.

Попередньо правоохоронці з’ясували, що матір’ю дітей ймовірно є Шинкаренко Альона Володимирівна, 1991 року народження, мешканка міста Кременчук.