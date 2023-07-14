Кременчуцька влада хоче, щоб ТЕЦ забрали у державну власність

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 483 Коментарів: 1

На думку місцевих депутатів і чиновників, «Полтаватеплоенерго» зловживає своїм становищем, не виконує вимоги законодавства та вчиняє протиправні дії відносно своїх споживачів у Кременчуці

Депутати Кременчуцької міської ради звернуться до Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, Міністерства енергетики України, Фонду державного майна України, Полтавської обласної ради щодо передачі цілісного майнового комплексу відокремленого підрозділу «Кременчуцька ТЕЦ» до державної власності. А саме в управління акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».

Відповідне рішення місцеві народні обранці ухвалили сьогодні, 14 липня, на пленарному засіданні позачергової ХХ сесії Кременчуцької міської ради. «За» проголосували 30 депутатів.

У Кременчуці продовжує загострюватися ситуація щодо надання комунальних послуг ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» за завищеними тарифами, всупереч мораторію на підвищення цін (тарифів) на ринку природного газу та у сфері теплопостачання, встановленого Законом України від 29 липня 2022 року № 2479-IX «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування».

З огляду на те, що наразі лише «Полтаватеплоенерго» має технічну можливість надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води споживачам лівобережної частини міста Кременчука, містяни позбавлені можливості укласти договір з іншим суб'єктом господарювання через відсутність конкуренції на цьому ринку.

За інформацією Кременчуцької міської ради, попри позицію Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України щодо застосування до споживачів Кременчука тарифів, розмір яких діяв станом на 24 лютого 2022 року (незалежно від того, ким раніше надавалися послуги), «Полтаватеплоенерго» продовжує вчиняти протиправні дії в частині невиконання мораторію на підвищення тарифів, надаючи споживачам Кременчука послуги за завищеними тарифами, відмовляється подати до Полтавської обласної ради розрахунки тарифів (одноставкових) на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води для всіх категорій своїх споживачів у Кременчуці.

Одним із варіантів вирішення цієї ситуації кременчуцькі депутати вбачають повернення цілісного майнового комплексу відокремленого підрозділу «Кременчуцька ТЕЦ» зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області до державної власності.

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