Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Віктор КРУК
«А цар-то несправжній» — на росії відбувся заколот, який увійде в історію як початок «Великої кримінальної революції»
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Споживач

Кременчуцька влада хоче, щоб ТЕЦ забрали у державну власність

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 483 Коментарів: 1

 На думку місцевих депутатів і чиновників, «Полтаватеплоенерго» зловживає своїм становищем, не виконує вимоги законодавства та вчиняє протиправні дії відносно своїх споживачів у Кременчуці

Депутати Кременчуцької міської ради звернуться до Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, Міністерства енергетики України, Фонду державного майна України, Полтавської обласної ради щодо передачі цілісного майнового комплексу відокремленого підрозділу «Кременчуцька ТЕЦ» до державної власності. А саме в управління акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».

Відповідне рішення місцеві народні обранці ухвалили сьогодні, 14 липня, на пленарному засіданні позачергової ХХ сесії Кременчуцької міської ради. «За» проголосували 30 депутатів.

12 липня до Кременчука розбиратися з тарифами на тепло приїздили чиновники з Мінінфраструктури

У Кременчуці продовжує загострюватися ситуація щодо надання комунальних послуг ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» за завищеними тарифами, всупереч мораторію на підвищення цін (тарифів) на ринку природного газу та у сфері теплопостачання, встановленого Законом України від 29 липня 2022 року № 2479-IX «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування».

З огляду на те, що наразі лише «Полтаватеплоенерго» має технічну можливість надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води споживачам лівобережної частини міста Кременчука, містяни позбавлені можливості укласти договір з іншим суб'єктом господарювання через відсутність конкуренції на цьому ринку.

За інформацією Кременчуцької міської ради, попри позицію Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України щодо застосування до споживачів Кременчука тарифів, розмір яких діяв станом на 24 лютого 2022 року (незалежно від того, ким раніше надавалися послуги), «Полтаватеплоенерго» продовжує вчиняти протиправні дії в частині невиконання мораторію на підвищення тарифів, надаючи споживачам Кременчука послуги за завищеними тарифами, відмовляється подати до Полтавської обласної ради розрахунки тарифів (одноставкових) на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води для всіх категорій своїх споживачів у Кременчуці.

Одним із варіантів вирішення цієї ситуації кременчуцькі депутати вбачають повернення цілісного майнового комплексу відокремленого підрозділу «Кременчуцька ТЕЦ» зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області до державної власності.

Читайте також:

1
Автор: Володимир Дмитренко
Теги: тарифи Полтаватеплоенерго Кременчуцька міська рада звернення позачергова сесія державна власність комунальне майно сесія законодавство
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

511
Andron777:
Сьогодні, 13:54

Воно то так... Коли тут мєстні князьки, до війни, викручували руки тариХВами кременчужанам то не волали, щоб у державну власність передали ТЕЦ. А коли прийшли полтавські князьки та роблять теж саме, а мєстні облизуються то треба шось рішати. Ну заберуть у державну власність, мєстна банда за допомогою депудятлів поставлять своє керівництво і будуть деребанити з двох карманів. З кармана кременчужан та бюджету. 


0 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 27 від 6 липня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 26 від 29 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 25 від 22 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 24 від 15 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх