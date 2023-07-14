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Окрім аміаку у пробах води з Псла виявили марганець – Кременчуцька РВА

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 653 Коментарів: 1

 

Шість бригад на плавзасобах збирають загиблу рибу та іншу річкову живність

Вчора, 13 липня, на засіданні постійної комісії ОВА з питань охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів розглянули питання масової загибелі риби в річці Псел внаслідок надзвичайної ситуації — забруднення річки, яка сталася поблизу села Запсілля 9 липня. На засіданні заслухали представників профільних служб щодо реагування на цю надзвичайну подію та здійснені ними заходи.

Про це сьогодні на ранковому брифінгу розповів заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.

Він нагадав, що 12 липня члени комісії з питань екології та раціонального природокористування обласної ради, разом з Департаментом екології виїжджали на місце надзвичайної події. Тоді було констатовано, що у річці залишається багато мертвої риби, а пляма нечистот рухається до Дніпра.

— Наразі триває розслідування факту забруднення річки з метою притягнення до відповідальності винних осіб. Сподіваємося на якісну та оперативну роботу правоохоронних органів, — зазначив Артем Даценко.

За його словами, аналізи річкової води, зроблені екологами Держпродспоживслужби, показали значне перевищення аміаку у воді. А повторні аналізи, зроблені за три дні після надзвичайної події, показали перевищення вмісту марганцю. Щоправда, конкретних цифр та наскільки велике це перевищення, Артем Даценко не сказав.

Він зауважив, що на засіданні комісії в Полтавській ОВА обговорили кроки з визначення збитків, завданих природі, збору риби та її подальшої утилізації. За словами Артема Даценка, вчора були сформовані бригади з волонтерів та представників рибного патруля для збору загиблої риби та іншої річної живності.

Це 18 людей на 6 плавзасобах. Станом на ранок вони зібрали 150 загиблих гідробіонтів. Наразі з Головним управлінням Держпродспоживслужби вирішується питання щодо підготовки місця зберігання загиблих гідробіонтів з їх подальшою відправкою для утилізації на ветеринарно-санітарний завод.

На питання журналістів щодо скарг та звернень від мешканців сіл Щербаки та Потоки, які знаходяться нижче за течією від місця екологічного лиха, Артем Даценко запевнив, що до Кременчуцької РВА ніхто не звертався.

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Забруднена вода доходить до Поток та Щербаків на Кременчуччині, риба задихається
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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА Омельник екологічна комісія рибоохоронний патруль риба
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Коментарі: 1

511
Andron777:
Сьогодні, 13:44

Вже який день йде ця епопея з лайном, а хУзяїна цієї свиноХВерми так і не знайшли. "Криша" мабуть у нього дуже міцна. І хто давав дозвіл на ту ХВерму незрозуміло. Хоча... Шо тут незрозумілого... Корупційна влада. За бабло підмахнули документи і порядок...


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