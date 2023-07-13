Територію Омельницької сільради можуть оголосити зоною надзвичайної екологічної ситуації

Причина — забруднення Псла
Постійна комісія з питань екології та раціонального природокористування (екологічна комісія Полтавської облради), яку очолює депутат Євген Корф, рекомендувала оголосити територію Омельницької сільради зоною надзвичайної екологічної ситуації у зв'язку із забрудненням Псла.
Комісія з питань екології та раціонального природокористування рекомендувала наступне.
Полтавській ОВА:
- надати пропозиції Кабміну про оголошення забрудненої місцевості на території Омельницької сільради — зоною надзвичайної екологічної ситуації;
- розглянути можливість виділення коштів з резервного фонду обласного бюджету на ліквідацію наслідків забруднення р. Псел.
Полтавській обласній прокуратурі та Головному управлінню Національної поліції в Полтавській області:
- надати відповідну постанову Державній екологічній інспекції Центрального округу та Держпродспоживслужбі на взяття проб води, ґрунту та риби раз на три доби в присутності представників постійної комісії обласної ради з питань екології та раціонального природокористування та громадськості.
Державній екологічній інспекції та Держпродспоживслужбі в Полтавській області:
- спільно з представниками місцевої влади Кременчуцького району отримати від підприємств, які здійснюють господарську діяльність на території зони екологічного лиха, пов’язану з вирощуванням тварин, документи дозвільного характеру у сфері господарської діяльності та інші документи;
- повідомити постійну екологічну комісію облради про перевірки та лабораторні дослідження, їх результати та вжиті заходи щодо притягнення до відповідальності винних осіб
Полтавському обласному лабораторному центру МОЗ:
- надати екологічній комісії облради результати лабораторних досліджень проб води, ґрунту, риби, взятих в районі забруднення р. Псел на території Кременчуцького району Полтавської області.
Державному агентству меліорації та рибного господарства у Полтавській області:
- надати екологічній комісії облради інформацію про утилізацію залишків фауни, взятої для лабораторних досліджень в зоні забруднення р. Псел на території Кременчуцького району.
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