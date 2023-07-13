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Територію Омельницької сільради можуть оголосити зоною надзвичайної екологічної ситуації

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 220

 

Причина — забруднення Псла

Постійна комісія з питань екології та раціонального природокористування (екологічна комісія Полтавської облради), яку очолює депутат Євген Корф, рекомендувала оголосити територію Омельницької сільради зоною надзвичайної екологічної ситуації у зв'язку із забрудненням Псла.

Забруднена вода доходить до Поток та Щербаків на Кременчуччині, риба задихається

Комісія з питань екології та раціонального природокористування рекомендувала наступне.

Полтавській ОВА:

  • надати пропозиції Кабміну про оголошення забрудненої місцевості на території Омельницької сільради — зоною надзвичайної екологічної ситуації;
  • розглянути можливість виділення коштів з резервного фонду обласного бюджету на ліквідацію наслідків забруднення р. Псел.

Полтавській обласній прокуратурі та Головному управлінню Національної поліції в Полтавській області: 

  • надати відповідну постанову Державній екологічній інспекції Центрального округу та Держпродспоживслужбі на взяття проб води, ґрунту та риби раз на три доби в присутності представників постійної комісії обласної ради з питань екології та раціонального природокористування та громадськості.

Державній екологічній інспекції та Держпродспоживслужбі в Полтавській області:

  • спільно з представниками місцевої влади Кременчуцького району отримати від підприємств, які здійснюють господарську діяльність на території зони екологічного лиха, пов’язану з вирощуванням тварин, документи дозвільного характеру у сфері господарської діяльності та інші документи;
  • повідомити постійну екологічну комісію облради про перевірки та лабораторні дослідження, їх результати та вжиті заходи щодо притягнення до відповідальності винних осіб

Полтавському обласному лабораторному центру МОЗ:  

  • надати екологічній комісії облради результати лабораторних досліджень проб води, ґрунту, риби, взятих в районі забруднення р. Псел на території Кременчуцького району Полтавської області.

Державному агентству меліорації та рибного господарства у Полтавській області:

  • надати екологічній комісії облради інформацію про утилізацію залишків фауни, взятої для лабораторних досліджень в зоні забруднення р. Псел на території Кременчуцького району.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: Псел забруднення забрудненість води екологічна комісія екологія
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