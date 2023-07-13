МОН рекомендує університетам, академіям та коледжам з 1 вересня перейти на очне навчання

Сьогодні, 21:02 Переглядів: 4

Закладам фахової передвищої та вищої освіти, фаховим коледжам, коледжам, академіям та університетам, які не розташовані в зонах бойових дій, Міністерство освіти і науки пропонує з 1 вересня перейти в аудиторний формат навчання. Про це йдеться в листі МОН від 11 липня 2023 року, який направили керівникам освітніх закладів.

У листі зазначається, що дистанційне навчання, спричинене епідемією COVID-19, а потім і збройною агресією Росії проти України, призвело до незаперечного зниження якості освіти, пов'язаного з відсутністю ефективного зворотного зв'язку з викладачами, великим обсягом домашніх завдань, технічними проблемами, недостатнім забезпеченням здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників комп'ютерною технікою, браком спілкування, відсутністю здобуття дієвого практичного досвіду тощо.

- З огляду на зазначене, рекомендуємо закладам вищої і фахової передвищої освіти з 1 вересня 2023 року максимально перейти до здійснення освітнього процесу в аудиторному форматі з урахуванням наявності та місткості укриттів, – йдеться в листі.

Протягом літа в МОН пропонують керівництву навчальних закладів вжити максимальних зусиль для облаштування укриттів, в тому числі із залученням коштів спеціального фонду, щоб проводити в них заняття під час повітряних тривог.

Разом з тим, заклади фахової передвищої та вищої освіти, фахові коледжі, коледжі, академії та університети можуть самостійно визначати організаційну і безпекову модель провадження освітнього процесу.