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Лютуватиме негода: якою буде погода у Кременчуці 14 липня

Сьогодні, 22:02 Переглядів: 325

 

Гроза, дощ та сильний вітер – ось що чекає на кременчужан

Завтра, 14 липня, у Кременчуці лютуватиме негода – майже увесь день йтиме дощ, ще й гроза накриє місто після обіду. Сонце з-за щільних хмар не покажеться.

Зранку переважатиме південний вітер, але у другій половині дня він зміниться на північно-західний і стане сильнішим, до 27 км/год. Можуть бути поодинокі пориви вітру до 58 км/год.

Протягом дня температурні показники коливатимуться у межах +20-25°C. У ніч з 13 на 14 липня температура повітря впаде з +24°C до +20°C.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: прогноз погода гроза дощ літо сильний вітер
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