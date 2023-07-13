Лютуватиме негода: якою буде погода у Кременчуці 14 липня

Завтра, 14 липня, у Кременчуці лютуватиме негода – майже увесь день йтиме дощ, ще й гроза накриє місто після обіду. Сонце з-за щільних хмар не покажеться.
Зранку переважатиме південний вітер, але у другій половині дня він зміниться на північно-західний і стане сильнішим, до 27 км/год. Можуть бути поодинокі пориви вітру до 58 км/год.
Протягом дня температурні показники коливатимуться у межах +20-25°C. У ніч з 13 на 14 липня температура повітря впаде з +24°C до +20°C.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.