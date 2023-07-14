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Кременчук, Для дому і сім'ї, Поради по дому

Орхідея не квітне: причини та способи розв'язання проблеми

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 250

 

Доволі часта проблема, з якою стикаються поціновувачі орхідей, — рослина не цвіте. Буває так, що вона вже квітнула кілька разів, а потім після періоду спокою не випускає новий квітконос. Розповідаємо, у чому причина відсутності цвітіння та як це виправити

Проблеми з цвітінням виникають передусім через нестачу освітлення. Орхідеї можна підсвічувати за допомогою штучного освітлення, і вони будуть продовжувати квітнути.

Якщо квітконос, на якому були квіти, пожовк, то видаляти його потрібно після висихання. Проте якщо він залишився зеленим або світло-коричневим — не чіпайте його, на ньому можуть з’явитися нові зародки.

Також причиною відсутності квітів може бути неправильний полив: зайва волога провокує появу гнилі, а нестача води — брак сил на цвітіння. Також орхідея може не зацвісти, якщо їй бракуватиме добрив: спеціальні підживлення для цієї рослини варто вносити щодва тижні протягом року. Крім того, важливо підібрати для рослини правильний ґрунт — мох і соснова кора підійдуть найбільш поширеним видам, наприклад, орхідеї фаленопсис.

Що робити, якщо орхідея відцвіла і більше не зацвітає?

Їй потрібно влаштувати стресові умови. Можна спробувати також дещо незвичний спосіб — час від часу підкладати лід у горщик із квіткою. Таким чином ви й поливаєте рослину, і влаштовуєте для неї невеликий стрес, що змушує орхідею активізувати цвітіння.
Стимулювати цвітіння допомагає і гарячий душ. Температура води повинна бути до +50°C. Рослину ставлять у ванну і рясно змочують, залишають на годину. Також змусити орхідею цвісти допоможуть стимулятори. Це може бути звичний «Епін», бурштинова кислота або цитокінінова паста.

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Автор: Марія КЛИМКО
Теги: Для Дому і Сім'ї поради для дому Орхідея квіти
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