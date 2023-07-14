Майже половина депутатів Полтавщини різних рівнів не оновила у військкоматі свої дані 

700 депутатів Полтавщини не оновили свої дані у військкоматі. Про це 13 липня повідомив під час брифінгу начальник Полтавської обласної військової організації Дмитро Лунін. Всього на Полтавщині — 1200 депутатів різних рівнів.
Він знову нагадав, що мобілізація — це процес безперервний, а видача повісток не означає призов до армії.
У Кременчуці видають повістки навіть робітникам аварійних бригад, які усувають аварії на мережах
Крім того, Дмитро Лунін зазначив, що підприємства критичної інфраструктури без проблем бронюють своїх працівників.
Мобілізація триває, а підприємства Кременчука почали активно бронювати своїх працівників
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