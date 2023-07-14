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Майже половина депутатів Полтавщини різних рівнів не оновила у військкоматі свої дані 

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 588

Бронювання працівників критичної інфраструктури проходить у плановому режимі

700 депутатів Полтавщини не оновили свої дані у військкоматі. Про це 13 липня повідомив під час брифінгу начальник Полтавської обласної військової організації Дмитро Лунін. Всього на Полтавщині — 1200 депутатів різних рівнів.

— Так і зафіксуйте, — каже Дмитро Лунін, відповідаючи на запитання щодо того, чи вже завершили ТЦК (територіальний центр комплектації, колишній військкомат) план із видачі повісток. 

Він знову нагадав, що мобілізація — це процес безперервний, а видача повісток не означає призов до армії.

У Кременчуці видають повістки навіть робітникам аварійних бригад, які усувають аварії на мережах

— Працівники ТЦК активують дані щодо того, чи підлягає мобілізації військовозобов’язаний. І всі депутати зобов’язані були з’явитися до військкомату.

Крім того, Дмитро Лунін зазначив, що підприємства критичної інфраструктури без проблем бронюють своїх працівників. 

Мобілізація триває, а підприємства Кременчука почали активно бронювати своїх працівників

— Це робиться не за одну добу, але в плановому порядку, проблем із цим не виникає. Це справа директора — звернутися до військової адміністрації та оформити документи, — сказав очільник ОВА.
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Автор: Ольга Мінчук
Теги: повістки бронювання підприємства
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