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Кременчуцька міська рада звернеться до ГПУ, МВС і СБУ щодо забруднення річки Псел

Сьогодні, 14:11 Переглядів: 183

Місцеві народні обранці висловили недовіру правоохоронним і слідчим органам, та заявляють, що створення безпечного середовища для життя та здоров'я мешканців громади є одним з найголовніших завдань міської влади, депутатів міської ради та найбажанішим прагненням кожного її мешканця

Депутати Кременчуцької міської ради направлять звернення до Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України у зв'язку з забрудненням річки Псел, що спричинило погіршення якості води та загибель водних біоресурсів.

Відповідне рішення місцеві народні обранці ухвалили сьогодні, 14 липня, на пленарному засіданні позачергової ХХ сесії Кременчуцької міської ради. "За" проголосували 31 депутат.

У своєму зверненні вони просять ГПУ, МВС і СБУ розглянути цей запит і внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом забруднення річки Псел за ст. 242 (Порушення правил охорони вод) Кримінального кодексу України, взяти розслідування даного кримінального провадження під особистий контроль, сприяти проведенню повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та прийняттю законних процесуальних рішень після надання належної правової оцінки зібраним доказам у кримінальному провадженні.

«Свиняче лайно тоннами пішло в річку»:
хто отруїв Псел на Кременчуччині

Нагадаємо, що 9 липня біля с. Запсілля Омельницької територіальної громади Кременчуцького району відбулося значне аварійне забруднення води у річці Псел. Було виявлено такі ознаки забруднення: білий колір води, різкий хімічний запах, наявність мертвої риби та земноводних у прибережній смузі.

Відбулися засідання комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій різних рівнів, тривають слідчі дії, але жителі Потоківського старостинського округу та депутати Кременчуцької міської ради:

  • занепокоєні недосконалістю розслідування надзвичайної події органами, яким це доручено;
  • висловлюють недовіру правоохоронним та слідчим органам;
  • вимагають завершення призначених досліджень, виявлення джерела забруднення поверхневого водного об'єкта, встановлення і покарання винних у скоєнні злочину осіб.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: фото автора
Теги: Псел забруднення річка Кременчуцька міська рада звернення ГПУ МВС СБУ ст. 242 ККУ позачергова сесія сесія
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