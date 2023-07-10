Заборона на купання та вилов риби у Пслі зберігається, — Лєднік

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Відбулися засідання комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБтаНС) Кременчуцького району та Омельницької територіальної громади. Тривають усі заходи із запобігання негативних наслідків надзвичайної ситуації, відповідні служби працюють в оперативному режимі

Вчора, 9 липня, ми писали, що до р. Псьол потрапили стоки зі сміттєзвалищ, у результаті чого купатися в річці та ловити й вживати рибу заборонили. А сьогодні, 10 липня, зранку, начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік і голова Омельницької територіальної громади Андрій Пирог відвідали с. Гуньки, де з місцевого каналу невідома речовина потрапила у р. Псьол.

Як повідомили у Кременчуцькій РВА, цей канал одразу перекрили.

За попередньою інформацією, внаслідок сильних опадів утворилися великі потоки води. Вони зачепили поля, на яких були складені продукти біологічного походження (можливо, перегній), в результаті чого маємо таке забруднення.

— Аналізи води показують, що у воді перевищена концентрація аміаку та нітратів. Утім, точно сказати, що саме потрапило до річки зараз неможливо. Що саме спричинило забруднення буде встановлено в ході слідчих дій, — йдеться у повідомленні Кременчуцької РВА.

9 липня на місці аварії працювали фахівці. Проте через складні погодні умови (високий рівень води після дощу) не в усі місця, де потрібно було проводити слідчі оперативні дії, вдалося потрапити.

Зараз в селах Омельницької громади проводять дослідження води у свердловинах та колодязях.

— Наразі вода відповідає санітарним нормам. Контролюючі органи щогодини беруть проби води на дослідження, комунальним службам дали завдання сформувати запаси питної води, щоб у разі потреби забезпечити населення громади, — зазначив Андрій Пирог.

10 липня о 17.30 Олег Леднік написав на своїй facebook-сторінці, що було проведено позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБтаНС) Кременчуцького району Полтавської області, на порядок денний якої виносилось питання щодо ліквідації наслідків надзвичайної події, яка склалася в районі р. Псьол біля с. Запсілля Омельницької територіальної громади.

За його словами, було вирішено негайно здійснити тимчасове обвалування земельної ділянки у двох місцях, відповідно до пропозицій комісії з питань ТЕБтаНС Омельницької територіальної громади, для тимчасового унеможливлення потрапляння стічних вод до русла р. Псьол.

— Проводяться усі заходи для попередження негативних наслідків надзвичайної ситуації, усі служби працюють в оперативному режимі. Заборона на купання та вилов риби зберігається, — зазначив начальник Кременчуцької РВА.



