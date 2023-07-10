«Природні чари» Олександра Гридіна: у Кременчуці відкрилася виставка художника з Горішніх Плавнів

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 1

Яскраві, різноманітні, видові — саме такі картини очікують на відвідувачів персональної виставки художника-самоучки

7 липня у Кременчуцькій міській художній галереї на Коцюбинського, 4 відкрилася персональна виставка «Природні чари» горішньоплавнівського художника Олександра Гридіна. У великій залі галереї представлені картини, які за словами автора написані у стилі реалізм.

Митець-екскаваторник

Олександр Гридін народився 9 лютого 1951 року в Павлівську Воронезької області. У 1968 році закінчив середню школу, відслужив два роки в армії.

З 1972 року розпочалася його трудова діяльність — праця помічником машиніста, а згодом і машиністом екскаватора на Павлівському гранітному кар'єрі.

З 1981 року проживає у сусідніх Горішніх Плавнях, де працював на Полтавському ГЗК машиністом роторного екскаватора.

З 2008 року на заслуженій пенсії.

Олександр Гридін — учасник багатьох пленерів, персональних і збірних виставок у містах Кременчуцького району та на малій батьківщині, а перша персональна виставка його робіт відбулася у 1984 році у Комсомольську (попередня назва міста Горішні Плавні).

З того часу створення картин для митця стало другою професією.

— Я дуже радий, що нарешті у Кременчуці відбулася моя персональна виставка. І хоча у мене в доробку робіт близько 800, для неї я обрав найцікавіші для мене картини, — наголосив Олександр Гридін.

На картинах Олександра Гридіна зображені найрізноманітніші природні краєвиди, і лише на одній людина. Це — автопортрет художника.

— Я люблю природу з дитинства, захоплююся нею. Коли став дорослим, зрозумів, що прийшов час намагатися її писати картини. Перша ж моя робота — три берізки на снігу, намальовані на пластмасовій картонці — сподобалася моїй дружині, тож я продовжував вчитися малювати, — розповів Олександр Гридін.

Вчився самостійно по роботах інших художників, по виставках і книжках. А потім вже почав писати свої роботи, переносити на полотна своє бачення природи та ландшафтів.

Художник-любитель

Спочатку Олександр Гридін малював удома, у вільний від роботи час. Пізніше почав писати картини на екскаваторі, під час перерв у роботі, поки чекав вантажівки під завантаження. Кілька робіт навіть подарував керівництву Полтавського ГЗК.

Митець розповів, що хоче показати красу природи нашим людям. Щоб вони побачили та полюбили її, так само як він.

— Я хочу, щоб через цю любов, вони прийшли до того, щоб почати (або продовжити ще більше) берегти її. А через любов до природи, простіше прийти до загальної любові. Це моя мрія. Виходить, як виходить, — зазначив Олександр Гридін.

На запитання «Кременчуцького Телеграфа» щодо найулюбленішої роботи з представлених у кременчуцькій галереї, Олександр Гридін без вагань відповів — «Смереки». Ця картина постійно нагадує про красу Карпатських лісів та могутню силу прадавніх дерев.

Відвідати виставку Олександра Гридіна можна до 15 серпня.

Графік роботи галереї:

середа-неділя — 10.00-16.00;

понеділок-вівторок — вихідні дня.

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