Сторінками історії лісів Кременчука: у міській художній галереї відкрилася виставка з колекції Кирила Відіміча

Експозиція присвячена майбутньому 100-літньому ювілею заснування Кременчуцького лісового господарства
У Кременчуцькій міській художній галереї відкрилася виставка «Сторінками історії лісів Кременчука» з колекції Кирила Відіміча.
На виставці представлені різьблені роботи майстрів з Кременчука, приклади робіт майстрів сувенірного цеху Миргородського лісгоспу (де робили розпис), література, пов’язана з лісництвом Полтавщини, а також елементи одностроїв працівників лісового господарства.
11-класник з ліцею № 11 «Гарант» Кирило Відіміч є «молодою кров’ю» кременчуцьких колекціонерів — він займається колекціонуванням близько п’яти років.
Хлопець зазначив, що у майбутньому, коли вдома не закінчиться вільне місце для зберігання його колекції, він планує створити музей.
На виставці також представлені філателістичні матеріали, пов’язані з лісівництвом: конверти першого дня «Укрпошти» та Кременчуцького товариства філателістів, картмаксимуми, поштівки та фотографії. Зокрема виділяються конверти, присвячені саме історії Кременчуцького лісгоспу, ініціатором випуску яких є Кирило Відіміч.
Відвідати виставку можна до 6 серпня за адресою: вул. Коцюбинського, 4.
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