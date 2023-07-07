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Кременчук, Культура

Сторінками історії лісів Кременчука: у міській художній галереї відкрилася виставка з колекції Кирила Відіміча

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 96

 

Експозиція присвячена майбутньому 100-літньому ювілею заснування Кременчуцького лісового господарства

У Кременчуцькій міській художній галереї відкрилася виставка «Сторінками історії лісів Кременчука» з колекції Кирила Відіміча.

 

На виставці представлені різьблені роботи майстрів з Кременчука, приклади робіт майстрів сувенірного цеху Миргородського лісгоспу (де робили розпис), література, пов’язана з лісництвом Полтавщини, а також елементи одностроїв працівників лісового господарства.

11-класник з ліцею № 11 «Гарант» Кирило Відіміч є «молодою кров’ю» кременчуцьких колекціонерів — він займається колекціонуванням близько п’яти років.

 

— Усе почалося з поштових марок. Потім перейшов дерев’яні вироби сувенірного цеху при Кременчуцькому лісовому господарстві, які робили заслужені майстри народної творчості Нагнибіда, Переверзіна, Зацеркляний, верстатник Зубенко (він, до речі, ще живий) та інші працівники лісгоспу, — розповів юний колекціонер.

Хлопець зазначив, що у майбутньому, коли вдома не закінчиться вільне місце для зберігання його колекції, він планує створити музей.

— Своїм колекціонуванням я зберігаю історію, красу та майстерність кременчужан, які кілька десятків років у місцевому лісгоспі створювали предмети биту та культурні артефакти. Це не має зникнути безслідно, — додав Кирило Відіміч.

 

На виставці також представлені філателістичні матеріали, пов’язані з лісівництвом: конверти першого дня «Укрпошти» та Кременчуцького товариства філателістів, картмаксимуми, поштівки та фотографії. Зокрема виділяються конверти, присвячені саме історії Кременчуцького лісгоспу, ініціатором випуску яких є Кирило Відіміч.

 

Відвідати виставку можна до 6 серпня за адресою: вул. Коцюбинського, 4.

Графік роботи галереї:

  • середа-неділя — 10.00-16.00;
  • понеділок-вівторок — вихідні дні.

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Фото: Володимир Дмитренко
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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: виставка філателія Кирило Відіміч конверти лісгосп різьблення Кременчуцьке товариство філателістів Кременчуцька художня галерея
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