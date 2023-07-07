У неділю, 9 липня, на Сухому Кагамлику в Кременчуці відбудуться змагання «Кремень Акватлон»

Кременчуцький клуб KremenStyle постійно організовує змагання з акватлону, плавання та бігу для дітей та дорослих.
Найближчої неділі, 9 липня, на Сухому Кагамлику в Кременчуці відбудуться змагання «Кремень Акватлон».
Про це на брифінгу, який відбувся сьогодні, 7 липня, у приміщенні клубу, розповів його керівник, відомий ентузіаст бігу та плавання Сергій Кірчик.
За програмою змагань, учасники «Кремень Акватлон» дорослі спортсмени будуть бігти по парку 2500 метрів, потім плисти по Сухому Кагамлику 1000 метрів та після цього ще бігти 2500 метрів.
Дистанція для дітей передбачає 500 метрів плавання та 3000 метрів бігу.
Інформацію щодо участі у змагання «Кремень Акватлон» можна отримати за телефоном — 0963713462.
Під час брифінгу Сергій Кірчик розповів про одного з юних учасників змагань з акватлону.
Тімура Содіна батьки вивезли з Харкова після початку повномасштабної війни. З вересні минулого року він займається спортом у клубі KremenStyle. За цей час навчився їздити на велосипеді, плавати та правильно бігати. Ці навички він продемонструє у неділю на змаганнях «Кремень Акватлон».
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