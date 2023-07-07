У неділю, 9 липня, на Сухому Кагамлику в Кременчуці відбудуться змагання «Кремень Акватлон»

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 4

Усі охочі можуть випробувати свої сили, або ж повболівати за спортсменів

Кременчуцький клуб KremenStyle постійно організовує змагання з акватлону, плавання та бігу для дітей та дорослих.

Найближчої неділі, 9 липня, на Сухому Кагамлику в Кременчуці відбудуться змагання «Кремень Акватлон».

Про це на брифінгу, який відбувся сьогодні, 7 липня, у приміщенні клубу, розповів його керівник, відомий ентузіаст бігу та плавання Сергій Кірчик.

— Ці змагання ми проводимо вже вдев'яте. Вони відбудуться у неділю з 13.00 до 15.00. Участь в них беруть як дорослі, так і діти, як в індивідуальному порядку, так і командами, коли одні будуть бігти, а інші пливти. Збираємося на пляжі «Кордон». Усі охочі можуть випробувати свої сили, або ж повболівати за спортсменів, — розповів Сергій Кірчик.

За програмою змагань, учасники «Кремень Акватлон» дорослі спортсмени будуть бігти по парку 2500 метрів, потім плисти по Сухому Кагамлику 1000 метрів та після цього ще бігти 2500 метрів.

Дистанція для дітей передбачає 500 метрів плавання та 3000 метрів бігу.

— Кожний учасник отримає медалі, а переможці — кубки, — пообіцяв організатор заходу Сергій Кірчик.

Інформацію щодо участі у змагання «Кремень Акватлон» можна отримати за телефоном — 0963713462.

Під час брифінгу Сергій Кірчик розповів про одного з юних учасників змагань з акватлону.

Тімура Содіна батьки вивезли з Харкова після початку повномасштабної війни. З вересні минулого року він займається спортом у клубі KremenStyle. За цей час навчився їздити на велосипеді, плавати та правильно бігати. Ці навички він продемонструє у неділю на змаганнях «Кремень Акватлон».