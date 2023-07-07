Кременчужан просять зменшити енергоспоживання з 16.00 до 23.00

В енергосистемі України зафіксоване рекордне споживання електроенергії. Про це повідомили в НАК «Укренерго».
За словами енергетиків, найвище споживання за першу половину літа було зафіксовано вчора, 6 липня, о 16.00. Це на 7% вище, ніж у найспекотніший день літа 2022 року, і на 14% більше, ніж у минулий четвер.
Високий рівень споживання вчора зберігався практично до кінця дня, що створювало значне навантаження на енергосистему. Адже ввечері знижується активність сонячних електростанцій, і для забезпечення покриття високого рівня споживання необхідно залучати додаткові потужності енергоблоків.
У НАК «Укренерго» наголошують, що з 16.00 до 23.00 енергосистема потребує вашої допомоги:
Раніше ми писали, що «Укренерго» просить кременчужан обмежити використання потужних електроприладів з 19.00 до 22.00.
На сьогодні Диспетчерський центр Укренерго не прогнозує відключень, але наголошує на необхідності зменшити споживання електричної енергії у вечірні години доби.
Активні відновлювальні роботи тривають на всіх пошкоджених масованими атаками ворога енергооб’єктах і планові ремонти обладнання, традиційні для літнього періоду.
У години найбільшого навантаження на енергосистему - з 16.00 до 22.00 – буде здійснюватися імпорт електроенергії зі Словаччини потужністю від 78 до 200 МВт, а також з Молдови – від 4 до 70 МВт у різні години доби. Експорт відсутній.
Через негоду є пошкодження мереж обленерго та відключення споживачів у наступних областях:
Частину споживачів заживлено. В окремих районах відновлення живлення ще триває.
Внаслідок обстрілів є пошкодження у мережах обленерго на Донеччині, Запоріжжі, Херсонщині та на Сумщині. Відновлення відбувається за умови безпекової ситуації для ремонтних бригад та з дозволу військових.
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