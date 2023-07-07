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Кременчужан просять зменшити енергоспоживання з 16.00 до 23.00

Сьогодні, 18:31 Переглядів: 170 Коментарів: 2

 

Вчора в енергосистемі країни зафіксували рекордне споживання електроенергії

В енергосистемі України зафіксоване рекордне споживання електроенергії. Про це повідомили в НАК «Укренерго».

За словами енергетиків, найвище споживання за першу половину літа було зафіксовано вчора, 6 липня, о 16.00. Це на 7% вище, ніж у найспекотніший день літа 2022 року, і на 14% більше, ніж у минулий четвер.

— Для розуміння таке зростання дорівнює виробничій потужності майже двох атомних енергоблоків. Причина суттєвого зростання споживання — у першу чергу активне використання кондиціонерів, — зазначили в НАК «Укренерго».

Високий рівень споживання вчора зберігався практично до кінця дня, що створювало значне навантаження на енергосистему. Адже ввечері знижується активність сонячних електростанцій, і для забезпечення покриття високого рівня споживання необхідно залучати додаткові потужності енергоблоків.

— Якщо минулого літа такі піки споживання для енергосистеми не були занадто складним завданням, то зараз різке збільшення навантаження суттєво ускладнює її роботу. Адже енергосистема все ще відновлюється після масованих терористичних атак росіян. Тривають масштабні ремонтні роботи на електростанціях та в мережі, і відповідно в роботі менше енергоблоків та основного обладнання високовольтної інфраструктури, — розповіли енергетики.

У НАК «Укренерго» наголошують, що з 16.00 до 23.00 енергосистема потребує вашої допомоги:

  • зменште використання кондиціонерів та потужних електроприладів;
  • не вмикайте їх одночасно, особливо у вечірні години;
  • переносьте енергоємне споживання на інші години доби.

Раніше ми писали, що «Укренерго» просить кременчужан обмежити використання потужних електроприладів з 19.00 до 22.00.

 

Ситуація в енергосистемі станом на 7 липня

Баланс

На сьогодні Диспетчерський центр Укренерго не прогнозує відключень, але наголошує на необхідності зменшити споживання електричної енергії у вечірні години доби.

Ремонти

Активні відновлювальні роботи тривають на всіх пошкоджених масованими атаками ворога енергооб’єктах і планові ремонти обладнання, традиційні для літнього періоду.

Комерційний обмін електроенергією з ЄС

У години найбільшого навантаження на енергосистему - з 16.00 до 22.00 – буде здійснюватися імпорт електроенергії зі Словаччини потужністю від 78 до 200 МВт, а також з Молдови – від 4 до 70 МВт у різні години доби. Експорт відсутній.

Мережі обленерго

Через негоду є пошкодження мереж обленерго та відключення споживачів у наступних областях:

  • Вінницька;
  • Житомирська;
  • Київська;
  • Кіровоградська;
  • Полтавська;
  • Сумська;
  • Тернопільська;
  • Хмельницька;
  • Черкаська;
  • Чернівецька;
  • Чернігівська.

Частину споживачів заживлено. В окремих районах відновлення живлення ще триває.

Внаслідок обстрілів є пошкодження у мережах обленерго на Донеччині, Запоріжжі, Херсонщині та на Сумщині. Відновлення відбувається за умови безпекової ситуації для ремонтних бригад та з дозволу військових.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: електроенергія Укренерго обмеження споживання електроенергії енергосистема
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Коментарі: 2

504
Andron777:
Сьогодні, 19:48

Так, а як ви хотіли? Жарище та задуха така шо без кондишина дуже важко. А ще й за відсутності централізованого забезпечення гарячою водою люди бойлерами користуються. Поприходили з роботи заморені та липкі від поту то й миються всі blush


3 0
424
gansit:
Сьогодні, 20:25

Експорт відсутній.      smilesmilesmile   


2 0

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