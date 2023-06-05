«Укренерго» просить кременчужан обмежити використання потужних електроприладів у вечірні години

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«Полтаваобленерго» просить мешканців Полтавщини обмежити використання потужних електроприладів у вечірні години та публікує роз’яснення «Укренерго» щодо ситуації з балансом в енергосистемі, експорту-імпорту електроенергії, пошкоджень енергосистеми внаслідок російських обстрілів, проведених ремонтів та поради, як допомогти енергосистемі України.

Баланс в енергосистемі. Наразі виробництва електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів.

Але упродовж дня просимо розподіляти використання електроенергії й переносити користування потужними приладами з вечірніх годин на інші періоди доби. Адже триває ремонтна кампанія на теплових електростанціях та кількох енергоблоках АЕС, тож в енергосистемі працює менша кількість енергоблоків. Також завершується водопілля, що незабаром вплине на зменшення виробництва електроенергії на гідроелектростанціях.

Комерційний обмін електроенергією з ЄС. Вночі, зранку та частково вдень здійснюється експорт електроенергії до Польщі. У денні години триває імпорт зі Словаччини. У вечірні години імпорт та експорт відсутні. Про те, як може одночасно здійснюватися імпорт та експорт електроенергії читаєте тут.

Обстріли. Країна-агресор постійно завдає ударів по прикордонних та прифронтових територіях. Зазнають пошкоджень мережі обленерго, зокрема на Харківщині, Донеччині, Дніпровщині, а також на Сумщині та Херсонщині. Бригади обленерго відновлюють мережі, де дозволяє безпекова ситуація. Нових пошкоджень у магістральних мережах не було.

Ремонти. Продовжується ремонтна кампанія на всіх енергооб’єктах, пошкоджених під час 15 масованих ракетних ударів та 18 дронових атак росіян по енергосистемі. Обсяг та складність завданих пошкоджень потребують значних ресурсів та часу, відновлення триває.

Як допомогти енергосистемі. Зменшити навантаження на енергосистему, особливо у пікові вечірні години з 19.00 до 22.00, та полегшити балансування може кожен, розумно споживаючи електроенергію: переносьте використання потужної техніки з вечірніх годин на день або ніч, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно та вимикайте світло, виходячи з кімнати. Чому саме ці години важливі для роботи енергосистеми читайте тут.