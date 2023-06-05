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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві внаслідок зіткнення двох автівок травмувалася 10-річна дитина

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 250

 

Малолітнього пасажира госпіталізували

У неділю, 4 травня, близько 19.00, на проспекті Миру в Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій травмувався 10-річний пасажир. Поліція встановлює обставини пригоди.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавської області.

За попередньою версією слідства, автомобіль AUDI A4, під керуванням 24-річної полтавки, зіткнувся з автомобілем BYD FLYER, під керуванням 36-річного місцевого мешканця. Унаслідок зіткнення, травми отримав 10-річний пасажир автомобіля BYD. Медики госпіталізували дитину, йдеться у повідомленні.

 

За даним фактом слідчим розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовують слідчі.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: ДТП Полтава травмовані дитина
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