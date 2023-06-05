У Полтаві внаслідок зіткнення двох автівок травмувалася 10-річна дитина

У неділю, 4 травня, близько 19.00, на проспекті Миру в Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій травмувався 10-річний пасажир. Поліція встановлює обставини пригоди.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавської області.
За даним фактом слідчим розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.
Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовують слідчі.
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