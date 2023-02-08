Кременчужанин Петро Зубенко на поштовому конверті

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Кременчуцьке товариство філателістів випустило четвертий поштовий конверт із серії «Історія Кременчуцького лісгоспу». На ньому зображено Петра Зубенка та його роботи.

Про це повідомив кременчуцький філателіст Кирило Відіміч, автор ідеї створення конверта й самої філателістичної серії «Історія Кременчуцького лісгоспу».

Петро Зубенко народився 10 липня 1951 р. Працював верстатником у сувенірному цеху Кременчуцького Лісгоспу.

Майстер виробляв:

скриньки;

рибальські набори;

вішалки;

сільнички;

чайні набори;

декоративні ковші;

барильця для меду;

тарелі.

Любов до різьблення зародилась у Петра Зубенка ще у дитинстві. Він тоді вибирав у лісі коріння й робив із них фігурки.

– Пам'ятаю, моя перша робота з дерева вийшла одночасно смішною та страшною. Це було чудовисько, зроблене з кореня. Потім уже з коріння став робити фігурки тварин – оленя, шимпанзе тощо. Тоді мені було 15 років. Потім захоплювався створенням мозаїки з фольги. Зробив навіть портрет. Проте невдовзі повернувся до роботи з деревом і почав займатися різьбленням. Починав із виготовлення ложок, а згодом робив усе: від меблів до сувенірів, – розповідав майстер.

Дизайн поштового конверта розробив кременчуцький художник Вадим Каторгін.