Кременчужанин Петро Зубенко на поштовому конверті

Кременчуцьке товариство філателістів випустило четвертий поштовий конверт із серії «Історія Кременчуцького лісгоспу». На ньому зображено Петра Зубенка та його роботи.
Про це повідомив кременчуцький філателіст Кирило Відіміч, автор ідеї створення конверта й самої філателістичної серії «Історія Кременчуцького лісгоспу».
Петро Зубенко народився 10 липня 1951 р. Працював верстатником у сувенірному цеху Кременчуцького Лісгоспу.
Майстер виробляв:
Любов до різьблення зародилась у Петра Зубенка ще у дитинстві. Він тоді вибирав у лісі коріння й робив із них фігурки.
Дизайн поштового конверта розробив кременчуцький художник Вадим Каторгін.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 4 від 26 січня 2023Читати номер