У Кременчуці під військкоматом затримали чоловіка із $8,5 тисячами

Сьогодні, 16:36 Переглядів: 1 336 Коментарів: 2

Сьогодні, 7 липня, у Кременчуцькому районному ЦТК та СП (колишній військкомат) нібито хтось попався на хабарі. Відомо, що тут працювали правоохоронні органи.

За нашими даними, поліція затримала невідомих чоловіків поблизу приміщення військкомату у їхній автівці.

Начальник Кременчуцького ЦТК та СП Роман Сушко «Кременчуцькому Телеграфу» інформацію щодо давання хабарів військовим — не підтвердив: сказав, що мова йде про цивільних. Прокуратура на той момент також інформацією не володіла.

Згодом стало відомо, що слідчі дії у військкоматі проводила поліція.

Пізніше в поліції Полтавщини повідомили, що правоохоронці затримали 34-річного мешканця Кременчука під час одержання ним 8,5 тисяч доларів США неправомірної вигоди. Чоловік отримав гроші за сприяння в уникненні мобілізації шляхом фальсифікації медичної документації.

Кому він хотів запропонувати гроші (або запропонував) — в поліції не уточнюють.

Чоловіка затримали працівники Слідчого управління обласної поліції спільно з оперативниками регіонального Управління стратегічних розслідувань, під процесуальним керівництвом Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

Наразі триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 369-2 (Одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди) КК України. Санкція статті передбачає кримінальне покарання — позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.