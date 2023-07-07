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У Кременчуці під військкоматом затримали чоловіка із $8,5 тисячами

Сьогодні, 16:36 Переглядів: 1 336 Коментарів: 2

Кому хотів дати хабар — невідомо

Сьогодні, 7 липня, у Кременчуцькому районному ЦТК та СП (колишній військкомат) нібито хтось попався на хабарі. Відомо, що тут працювали правоохоронні органи.

За нашими даними, поліція затримала невідомих чоловіків поблизу приміщення військкомату у їхній автівці.

Начальник Кременчуцького ЦТК та СП Роман Сушко «Кременчуцькому Телеграфу» інформацію щодо давання хабарів військовим — не підтвердив: сказав, що мова йде про цивільних. Прокуратура на той момент також інформацією не володіла. 

Згодом стало відомо, що слідчі дії у військкоматі проводила поліція. 

 

Пізніше в поліції Полтавщини повідомили, що правоохоронці затримали 34-річного мешканця Кременчука під час одержання ним 8,5 тисяч доларів США неправомірної вигоди. Чоловік отримав гроші за сприяння в уникненні мобілізації шляхом фальсифікації медичної документації.

Кому він хотів запропонувати гроші (або запропонував) — в поліції не уточнюють.

Чоловіка затримали працівники Слідчого управління обласної поліції спільно з оперативниками регіонального Управління стратегічних розслідувань, під процесуальним керівництвом Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону. 

Наразі триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 369-2 (Одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди) КК України. Санкція статті передбачає кримінальне покарання — позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

 

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: хабар військкомат поліція
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Коментарі: 2

423
gansit:
Сьогодні, 17:43

Пора менять весь штат ,иначе толку не будет,но генералам это не выгодно.


0 0
109
Prav:
Сьогодні, 18:15

Цитата: gansit

Пора менять весь штат ,иначе толку не будет,но генералам это не выгодно.

не тільки в військових справа. Як правило, в таких випадках головні організатори - лікарі. Що в лікарнях вимагають гроші з пацієнтів, що тут


0 0

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