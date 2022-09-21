Кременчуцькі працівники лісового господарства з'явилися на поштових конвертах

До Дня працівника лісу, який цьогоріч відзначали 18 вересня, місцеві філателісти випустили тематичні поштові конверти, на яких зображені працівники «Кременчуцького лісового господарства». Про це «Ъ» розповів Кирило Відміч, юний кременчуцький філателіст і любитель лісів.
У хлопця виникла ідея випустити тематичний конверт до Дня працівника лісу, яку підтримав Валентин Свириденко, директор ДП «Кременчуцьке лісове господарство». Макет для конвертів розробив місцевий художник Вадим Каторгін, а випустило їх Кременчуцьке товариство філателістів.
Ознайомитися з цими філателістичними цікавинками місцевого значення можна у Кременчуцькій міській художній галереї, а щоб поповнити свою колекцію таким конвертом, потрібно звернутись до Кременчуцького товариства філателістів.
До відома: в Україні День працівника лісу відзначають щорічно у третю неділю вересня згідно з Указом Президента України №885/2008 від 01.10.2008.
Нагадуємо, що Кременчуцьке товариство філателістів випустило конверти, на яких зображені портрети кременчуцьких художників, письменників, поетів, громадських діячів.
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№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер