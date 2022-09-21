Розшукують лафет для транспортування авто з Донецького напрямку до Кременчука

Сьогодні, 18:31 Переглядів: 285

Волонтерка з Кременчука Ольга Назарова шукає лафет та автомобіль, щоб доставити автомобіль для медиків. Й назад з Донецького напрямку до Кременчука доставити автомобіль, який потрапив під обстріл російських військ.

— Потрібен лафет і автомобіль чи бус, який міг би той лафет з купленою нами Тойотою довезти до Бахмута чи хоча б Костянтинівки. А назад на лафеті привезти розбиту під обстрілом машину КІА. Ми спробуємо тут її відновити, — розповіла волонтерка.

Якщо у вас є можливість надати лафет або доставити автомобіль — наберіть волонтера Ольгу Назарову 0663161236 або 0671775336.

Тойота, яку треба доправити медикам у Бахмут