Розшукують лафет для транспортування авто з Донецького напрямку до Кременчука

Волонтерка з Кременчука Ольга Назарова шукає лафет та автомобіль, щоб доставити автомобіль для медиків. Й назад з Донецького напрямку до Кременчука доставити автомобіль, який потрапив під обстріл російських військ.
Якщо у вас є можливість надати лафет або доставити автомобіль — наберіть волонтера Ольгу Назарову 0663161236 або 0671775336.
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.
№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер