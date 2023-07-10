Для розвитку системи відеоспостереження у Кременчуці закуплять обладнання на 1,4 млн гривень

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Існуючу систему розширять та підключать до комплексу

7 липня КП «Інститут розвитку Кременчука» оголосило тендер на закупівлю обладнання вузлів відеоспостереження та обчислювального сервера для аналітичного програмного комплексу Vezha. Про це свідчить оголошення, розміщене в системі публічних закупівель Prozorro. Очікувана вартість закупівлі — 1,39 млн гривень.

Згідно з тендерною документацією, переможець торгів, намічених на 17 липня, повинен поставити по 1 комплекту:

обладнання для ситуаційного центру;

обладнання для вузла централізованої системи відеоспостереження (ЦСВ) на 2 LPR камери;

обладнання для вузла централізованої системи відеоспостереження (ЦСВ) на 3 камери;

обладнання для вузла централізованої системи відеоспостереження (ЦСВ) на 6 камер;

обладнання для вузла централізованої системи відеоспостереження (ЦСВ) на 3 камери;

обладнання для вузла централізованої системи відеоспостереження (ЦСВ) на 8 камер;

обладнання для вузла централізованої системи відеоспостереження (ЦСВ) на 3 камери.

Телекомунікаційне обладнання призначене для системи відеоспостереження, включаючи монтажу та пусконалагодження цього обладнання на місцях його експлуатації.

Зазначено також, що КП «Інститут розвитку Кременчука» на підставі погоджених програм розвитку протягом тривалого часу розвиває централізовану систему відеоспостереження у місті. Система, яку планують розширити шляхом обладнання, розширюється та підключається до існуючого обладнання та програмно-апаратного комплексу, які забезпечують уніфікацію та використання технологій сумісних з уже наявним парком вузлів централізованої системи відеоспостереження.

Нагадаємо, 16 вересня 2022 року зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади виділили 1.7 млн гривень на придбання обладнання вузлів відеоспостереження та серверу відеоаналітики Vezha. Відомо, що ця система призначена для розпізнавання облич.

Гроші були виділені »Інституту розвитку Кременчука» в рамках «Програми розвитку інформаційно-аналітичної системи «Безпечна громада» у Кременчуцькій територіальній громаді у 2022-2024 року

Раніше повідомлялося, що система «Безпечне місто» у Кременчуці запрацювала у березні 2021 року.

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