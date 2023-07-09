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До Псла потрапили стоки зі сміттєзвалищ: купатися в річці, ловити та вживати рибу - заборонено

Сьогодні, 11:25 Переглядів: 3 141

 

Надзвичайна ситуація сталася поблизу села Запсілля

За повідомленням начальника Кременчуцької РВА Олега Лєдніка на річці Псел вище села Запсілля у воду потрапила невідома речовина. Жителі скаржаться на помутніння води та різкі запахи.

Наразі фахівці ДСНС, Держпродспоживслужби та інші працюють на місці інциденту, встановлюючи що саме стало причиною забруднення річки. 

- Вводиться тимчасова заборона на  купання, вилов риби та використання води для господарських потреб із річки Псел від села Запсілля та нижче за течією, - йдеться в повідомленні.

Про причини забруднення та зняття обмежень буде повідомлено додатково.

Додано 15.00

9 липня 2023 року начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік  провів позачергове засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Кременчуцького району. На місці працюють представники ДСНС.

Так, за попередніми даними, через сильні опади малі річки вийшли з берегів та розмили деякі стихійні сміттєзвалища. 

Відчувається запах каналізаційних стоків вище села Запсілля.  

За результатами роботи комісії правоохоронним органам доручили забезпечити патрулювання прилеглих територій  біля річки Псел з метою забезпечення заборони на відвідування громадян забрудненої території, а також взяти під контроль торгівлю рибою в роздрібній мережі району.

Кременчуцькому управлінню Держпродспоживслужби доручили встановити характер, причину та масштаби забруднення, уточнити ситуацію щодо потрапляння  води з річки Псел до населення (колодязів)  як питної, так і для напування скота та господарських потреб.

Управлінню Державного агентства меліорації та рибного господарства у  Полтавської області доручили обмежити доступ до річки Псел населення та сільськогосподарської худоби та забезпечити ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації, що сталась на річці Псел.

Додано 15.09.

Місцеві пабліки повідомляють, що в Пслі спостерігається масовий мор риби


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Автор: Віктор Крук, Ольга Мінчук
Теги: Псел заборона заборона на вилов Запсілля Кременчуцька РВА
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