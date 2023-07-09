До Псла потрапили стоки зі сміттєзвалищ: купатися в річці, ловити та вживати рибу - заборонено

За повідомленням начальника Кременчуцької РВА Олега Лєдніка на річці Псел вище села Запсілля у воду потрапила невідома речовина. Жителі скаржаться на помутніння води та різкі запахи.
Наразі фахівці ДСНС, Держпродспоживслужби та інші працюють на місці інциденту, встановлюючи що саме стало причиною забруднення річки.
Про причини забруднення та зняття обмежень буде повідомлено додатково.
Додано 15.00
9 липня 2023 року начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік провів позачергове засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Кременчуцького району. На місці працюють представники ДСНС.
Так, за попередніми даними, через сильні опади малі річки вийшли з берегів та розмили деякі стихійні сміттєзвалища.
Відчувається запах каналізаційних стоків вище села Запсілля.
За результатами роботи комісії правоохоронним органам доручили забезпечити патрулювання прилеглих територій біля річки Псел з метою забезпечення заборони на відвідування громадян забрудненої території, а також взяти під контроль торгівлю рибою в роздрібній мережі району.
Кременчуцькому управлінню Держпродспоживслужби доручили встановити характер, причину та масштаби забруднення, уточнити ситуацію щодо потрапляння води з річки Псел до населення (колодязів) як питної, так і для напування скота та господарських потреб.
Управлінню Державного агентства меліорації та рибного господарства у Полтавської області доручили обмежити доступ до річки Псел населення та сільськогосподарської худоби та забезпечити ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації, що сталась на річці Псел.
Додано 15.09.
Місцеві пабліки повідомляють, що в Пслі спостерігається масовий мор риби
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