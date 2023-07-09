На Кременчуччині сталися дві пожежі – вогнеборці врятували житловий будинок та господарчу будівлю

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У зв’язку з сильним задимленням рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору

Вчора, 8 липня, близько 15.00 в селі Устимівка Семенівської територіальної громади загорілася господарча споруда. На місце пожежі було направлено вогнеборців 8-го державного пожежно-рятувального поста та 1 одиницю техніки.

Про це повідомляє Кременчуцьке районне управління ДСНС.

Вогонь охопив дах господарчої споруди на площі 6 м2. Через сильне задимлення рятувальникам довелося використовувати апарати захисту органів дихання та зору. О 15.25 пожежа була локалізована, а о 15.45 - ліквідована. Вогнем знищено: шиферна покрівля господарчої споруди на площі 6 м2. Врятовано від знищення вогнем господарчу споруду та розташований поряд житловий будинок. Травмованих чи загиблих в наслідок пожежі не зареєстровано. Причина виникнення пожежі встановлюється.

У Головному управлінні ДСНС України в Полтавській області повідомляють про пожежу в Кременчуцькому районі в селі Пузикове, яка сталася вчора о 17.45. Загорівся житловий будинок. Знищено покрівля на площі 94 м2. До гасіння пожежі залучалось одне відділення 6 ДПРП. В зв’язку з сильним задимленням рятувальники також працювали в апаратах захисту органів дихання.