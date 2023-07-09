Завтра, 10 липня, Кременчук прощатиметься із загиблим захисником Федором Гонтовим

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У понеділок, 10 липня, Кременчук в останню путь проводить загиблого захисника України Федора Гонтового.

Федір Вікторович Гонтовий загинув 10 березня 2023 року під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності України, відсічі збройної агресії російської федерації в районі населеного пункту Іванівське Донецької області.

Він був призваний на військову службу 25 квітня 2022 року. У загиблого Героя залишились дружина і донька.

Поховання солдата Федора Гонтового відбудеться у понеділок, 10 липня:

11.00 - відбудеться прощання у Кременчуцькому міському палаці культури;

12.00 - прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 - виїзд до Свіштовського кладовища, прощання на Алеї Пам‘яті.

Вічна пам’ять Герою!