На Полтавщині автомобіль зіткнувся з мопедом – травмовано двох людей

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Дорожньо-транспортна пригода сталася учора, 8 липня, близько 18.00, у селі Мушина Гребля Новосанжарської громади Полтавського району. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

Попередньо встановлено, що 45-річна водійка автомобіля Geely MK Cross зіткнулася з мопедом Lifan. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 15-річний керманич мопеда та 33-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до 1-ї міської клінічної лікарні Полтави.

За даним фактом слідчими поліції, за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури, відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі обставини та причини ДТП з’ясовують слідчі.