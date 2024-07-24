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Автогаз дорожчає, дизель дешевшає — дані Мінфіну

Сьогодні, 15:40 Переглядів: 175

 

Актуальні ціни різних мереж автозаправних станцій Полтавщини  

У середу, 24 липня, на полтавських заправках спостерігаються різні ціни на пальне. За останні кілька днів ціни на бензин різних марок не змінилися. Дизпаливо дещо здешевшало, проте уже кілька днів поспіль ростуть ціни на автогаз. За рейтингом аналітиків, найбільше водіям доведеться заплатити за пальне на заправках в мережі SOCAR, ОККО та WOG, а найдешевше заправити машину можна на БРСМ-Нафта та УкрнафтаЦіни на бензин та дизпаливо знижувалися поступово із середини листопада, здешевшання газу спостерігалося з початку грудня. Поступове зростання цін на пальне спостерігалося із середини лютого. 

За даними аналітиків, зростання цін на бензин та дизель останнім часом відбувається на тлі інформації про ініціативу уряду вже з липня розпочати підвищення акцизів на пальне.

Однак не всі погоджуються із цим твердженням. Зокрема, директор аналітичного центру «Психея» Геннадій Рябцев зростання цін на пальне пов’язує з деяким подорожчанням палива на кордоні та курсовими коливаннями. Наприклад, офіційний курс на 14 березня становив 38,78 грн за долар, на 10 квітня — 38,99 грн.

Також аналітик зазначає, що останнім часом котирування нафти зросли — з 85 до 90 доларів за барель, що спричинило деяке зростання на нафтопродукти. Щодо автогазу, то нині підстав для його подорожчання немає, оскільки на ринку товар у профіциті.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 24.07.2024 р.

Вид палива

Ціна (грн)

Зміна ціни

Зміна у %

Бензин А-95 преміум

60,69

 0,00 0%

Бензин А-95

56,60

 0,00 0%

Бензин А-92

53,87

0,00

0%

Дизельне пальне

53,48

 -0,11 -0,207%

Газ автомобільний

27,87

 +0,21 +0,763%

Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 24.07.2024 р.

Оператор

А-95+

А-95

А-92

Дизельне пальне

Газ

BVS

58,99

56,99

 54,99

53,99

27,49

Marshal


52,40

51,40

50,40

26,30 

SOCAR

62,99


56,99

28,49

WOG

61,99

59,99

 

55,99

28,98

Авіас


57,99

54,99

50,98

28,49

Автотранс

56,98 

 54,98

53,98

27,48

БРСМ-Нафта

53,49

 

50,99

27,29

ОККО

61,99

59,99

 

55,99

28,99

Укрнафта

57,49

54,99

52,99

51,99

27,29
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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: bukinfo.com.ua
Теги: заправка АЗС ціни пальне бензин дизельне паливо автогаз
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