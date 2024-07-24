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Росія планує збільшити кількість військ в Україні до 690 тисяч — без мобілізації наступ ворога не відбити

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 241

 

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський попередив про небезпеку та закликав приєднуватися до захисників України

Росія планує збільшити кількість своїх військ в Україні до 690 тисяч осіб. Про це повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський в інтерв’ю The Guardian.

За його словами, на початку повномасштабного вторгнення російська армія налічувала 100 тисяч солдатів. Відтоді її чисельність зросла до 520 тисяч. А до кінця року Росія має намір довести кількісний склад своїх окупаційних сил до 690 тисяч.

При цьому Олександр Сирський наголосив, що Росія має значну перевагу у кількості військової техніки, зокрема танків, бронетранспортерів та артилерійських систем. За його словами, наразі співвідношення 1:2 або 1:3 на користь ворога.

Зокрема, з 2022 року кількість російських танків на фронті подвоїлася — з 1700 до 3500, артилерійських систем у ворога побільшало втричі, а кількість бронетранспортерів зросла з 4500 до 8900 одиниць.

— Противник має значну перевагу в силах і засобах. Тому для нас дійсно на першому плані стоїть питання постачання, питання якості, — наголосив Олександр Сирський.

В інтерв’ю The Guardian він також заявив, що без мобілізації Україна не зможе створити нові резерви та бригади для відбиття російської агресії. Головнокомандувач ЗСУ пояснив, що Росія збільшує власні сухопутні війська й тому Україна потребує посилення мобілізаційного процесу. 

Олександр Сирський закликав українців, які проживають за кордоном, також взяти участь у війні проти ворога. 

— Для нас дуже важливо, щоб усі громадяни України виконали свій конституційний обов’язок. Я сподіваюся, що після перемоги вони зможуть розповісти своїм дітям, де вони були. Де ви були, коли всі громадяни України билися в таких запеклих боях? — зазначив він.

Журналісти The Guardian нагадали, що наразі у Польщі формується легіон, до якого невдовзі запросять закордонних українців. Навчання проходитиме у Польщі. А згодом легіон перекинуть на передову.

— Такий «інший підхід» Сирський віддав Зеленському в заслугу. Відчувається, що стосунки між ними гармонійні, чому, мабуть, сприяє той факт, що головнокомандувач не має політичних амбіцій і менш помітний, ніж Залужний, — зазначали в The Guardian.

Суспільство має тимчасово відмовитися від цілої низки свобод заради виживання — виступ Валерія Залужного у Лондоні

Нагадаємо, речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін розповів, якою буде мобілізація після 16 липня та чи призиватимуть колишніх поліцейських.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: АрміяInform
Теги: Головнокомандувач ЗСУ Сирський мобілізація наступ ворог
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