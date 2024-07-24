Росія планує збільшити кількість військ в Україні до 690 тисяч — без мобілізації наступ ворога не відбити

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський попередив про небезпеку та закликав приєднуватися до захисників України
Росія планує збільшити кількість своїх військ в Україні до 690 тисяч осіб. Про це повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський в інтерв’ю The Guardian.
За його словами, на початку повномасштабного вторгнення російська армія налічувала 100 тисяч солдатів. Відтоді її чисельність зросла до 520 тисяч. А до кінця року Росія має намір довести кількісний склад своїх окупаційних сил до 690 тисяч.
При цьому Олександр Сирський наголосив, що Росія має значну перевагу у кількості військової техніки, зокрема танків, бронетранспортерів та артилерійських систем. За його словами, наразі співвідношення 1:2 або 1:3 на користь ворога.
Зокрема, з 2022 року кількість російських танків на фронті подвоїлася — з 1700 до 3500, артилерійських систем у ворога побільшало втричі, а кількість бронетранспортерів зросла з 4500 до 8900 одиниць.
В інтерв’ю The Guardian він також заявив, що без мобілізації Україна не зможе створити нові резерви та бригади для відбиття російської агресії. Головнокомандувач ЗСУ пояснив, що Росія збільшує власні сухопутні війська й тому Україна потребує посилення мобілізаційного процесу.
Олександр Сирський закликав українців, які проживають за кордоном, також взяти участь у війні проти ворога.
Журналісти The Guardian нагадали, що наразі у Польщі формується легіон, до якого невдовзі запросять закордонних українців. Навчання проходитиме у Польщі. А згодом легіон перекинуть на передову.
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Нагадаємо, речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін розповів, якою буде мобілізація після 16 липня та чи призиватимуть колишніх поліцейських.
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