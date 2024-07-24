Суспільство має тимчасово відмовитися від цілої низки свобод заради виживання - виступ Валерія Залужного у Лондоні

За словами колишнього Головнокомандувача ЗСУ, війна — це максимальна концентрація сил для виживання країни
Колишній Головнокомандувач Збройних Сил України, а зараз посол України у Великій Британії Валерій Залужний вважає, що суспільство має погодитися тимчасово відмовитися від цілої низки свобод заради свого виживання. А політики мають мобілізувати суспільство, оскільки сучасні війни вимагають зусиль не лише армії, але й суспільства загалом.
Про це він заявив під час виступу у лондонському Королівському об'єднаному інституті оборонних досліджень.
За словами Залужного, до війни завжди потрібно готуватися – не тільки в суто військових аспектах, а й в усіх сферах діяльності держави.
Тези свого виступу він оприлюднив на власному ТГ-каналі. Їх переклала й опублікувала в повному викладі «Українська правда».
Валерій Залужний заявив, що досвід нашої боротьби стане в пригоді всім, хто шукає шлях до миру. А шлях до миру може лежати й через війну.
Валерій Залужний зауважив, що «зло поруч, і воно прийшло вбивати» та наголосив, що «вільні та демократичні нації та їхні уряди мають прокинутися й замислитися: як захистити своїх громадян та їхні країни».
Він пояснив, чого українців навчила повномасштабна російська-українська війна.
Валерій Залужний зазначив, що сучасні війни тотальні. Вони потребують зусиль не лише армії, а й суспільства загалом.
- Готовність до війни буде визначатися не лише готовністю армії до відбиття агресії, а й готовністю суспільства до протистояння ворогу… Війну жодним чином не можна розглядати як частину внутрішнього політичного процесу.
Війна – це максимальна концентрація сил для виживання, - заявив генерал.
Він зауважив, що використання війни у власних цілях або намагання впливати на її хід задля власних інтересів є злочином, наслідком якого є величезні жертви.
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Нагадаємо, колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний виграв би президентські вибори у два тури, якби вони проводилися у лютому 2024 року. Про це свідчать результати соціологічного опитування SOCIS.
Генерал Валерій Залужний залишив посаду Головнокомандувача Збройних сил України 8 лютого 2024 року. Згодом він був призначений послом України У Великій Британії.
Напередодні свого звільнення Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтримав законопроєкт про посилення мобілізації. Він виходив з пропозицією мобілізувати до лав ЗСУ 500 тисяч військовозобов’язаних.
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А на пресконференції 26 грудня 2023 року Валерій Залужний заявив, що обмеження термінів служби у 36 місяців — це компроміс з урядом за умови, що не буде загострення на фронті та якщо військових на передовій буде ким замінити.
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