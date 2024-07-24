Суспільство має тимчасово відмовитися від цілої низки свобод заради виживання - виступ Валерія Залужного у Лондоні

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 1

За словами колишнього Головнокомандувача ЗСУ, війна — це максимальна концентрація сил для виживання країни

Колишній Головнокомандувач Збройних Сил України, а зараз посол України у Великій Британії Валерій Залужний вважає, що суспільство має погодитися тимчасово відмовитися від цілої низки свобод заради свого виживання. А політики мають мобілізувати суспільство, оскільки сучасні війни вимагають зусиль не лише армії, але й суспільства загалом.

Про це він заявив під час виступу у лондонському Королівському об'єднаному інституті оборонних досліджень.

За словами Залужного, до війни завжди потрібно готуватися – не тільки в суто військових аспектах, а й в усіх сферах діяльності держави.

- Готовність до війни буде визначатися не лише готовністю армії до відбиття агресії, а й готовністю суспільства до протистояння ворогу, – заявив дипломат та колишній військовий.

Тези свого виступу він оприлюднив на власному ТГ-каналі. Їх переклала й опублікувала в повному викладі «Українська правда».

Валерій Залужний заявив, що досвід нашої боротьби стане в пригоді всім, хто шукає шлях до миру. А шлях до миру може лежати й через війну.

- Хочеш миру – готуйся до війни. Так, це абсолютно правильне твердження. Це підтверджую і я, якому довелося бути в ролі Головнокомандувача ЗСУ, і увесь український народ, який справді добре й болісно це засвоїв, - зазначив він.

Валерій Залужний зауважив, що «зло поруч, і воно прийшло вбивати» та наголосив, що «вільні та демократичні нації та їхні уряди мають прокинутися й замислитися: як захистити своїх громадян та їхні країни».

- Ми готові поділитися усіма своїми знаннями, досвідом та думками з тими, хто не полишив Україну у важкі часи і хто шукає миру та спокою для своїх народів, - сказав Залужний.

Він пояснив, чого українців навчила повномасштабна російська-українська війна.

- Насамперед – воєн треба уникати! Але якщо війна все ж таки прийде, необхідно бути до неї готовим. Саме готовність до війни потрібно розглядати як величезний комплекс заходів, який охоплює не лише суто військові аспекти, а й усі сфери діяльності держави. Чи не найскладніша й найважливіша складова – це готовність суспільства, що ґрунтується на чесній і прозорій комунікації між урядом і людьми, - заявив колишній Головнокомандувач ЗСУ.

Валерій Залужний зазначив, що сучасні війни тотальні. Вони потребують зусиль не лише армії, а й суспільства загалом.

- Готовність до війни буде визначатися не лише готовністю армії до відбиття агресії, а й готовністю суспільства до протистояння ворогу… Війну жодним чином не можна розглядати як частину внутрішнього політичного процесу. Війна – це максимальна концентрація сил для виживання, - заявив генерал.

Він зауважив, що використання війни у власних цілях або намагання впливати на її хід задля власних інтересів є злочином, наслідком якого є величезні жертви.

- Демократичній армії, армії вільного суспільства завжди важко воювати з армією феодала. Ворог якраз і вважає демократію нашою найбільшою слабкістю і щосили намагається це використати. Фейки, брехня, знецінювання національних інтересів, зневіра в керівництві – ось неповний список засобів, який росіяни використовують понад десять років, а демократичні суспільства й досі не знайшли методів протидії їм, - сказав колишній Головнокомандувач ЗСУ.

Захищаємо права людини чи Україну: про війну, мобілізацію, безкарність ухилянтів та безправність силовиків

Нагадаємо, колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний виграв би президентські вибори у два тури, якби вони проводилися у лютому 2024 року. Про це свідчать результати соціологічного опитування SOCIS.

Генерал Валерій Залужний залишив посаду Головнокомандувача Збройних сил України 8 лютого 2024 року. Згодом він був призначений послом України У Великій Британії.

Напередодні свого звільнення Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтримав законопроєкт про посилення мобілізації. Він виходив з пропозицією мобілізувати до лав ЗСУ 500 тисяч військовозобов’язаних.

Чи можлива демобілізація без посилення мобілізації, і як це може привести до поразки у війні та втрати державності

А на пресконференції 26 грудня 2023 року Валерій Залужний заявив, що обмеження термінів служби у 36 місяців — це компроміс з урядом за умови, що не буде загострення на фронті та якщо військових на передовій буде ким замінити.