Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в цілому підтримує законопроєкт про посилення мобілізації

Стало відомо, які його норми генерал вважає недоречними та несвоєчасними, та що залишили у законопроєкті з врахуванням його зауважень після опрацювання
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний зробив зауваження до законопроєкту з питань посилення мобілізації та проходження військової служби, який готують до реєстрації у Верховній Раді. Він назвав норми, які не відповідають інтересам ЗСУ та можуть заважати забезпеченню обороноздатності держави.
Офіційний лист за його підписом опублікувала на своїй сторінці у Facebook заступниця голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Мар’яна Безугла.
У документі викладена позиція Валерія Залужного щодо законопроєкту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби», який опрацьовують робоча група Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони і розвідки спільно з представниками Генштабу ЗСУ.
Валерій Залужний вважає, що пропозиція стосовно мобілізації жінок є недоцільною та може призвести до негативних наслідків:
Він пропонує залишити чинну норму законодавства відносно постановки жінок на військовий облік, а до пропонованої норми повернутися після завершення режиму воєнного стану.
Стосовно обов’язкової ротації військовослужбовців та надання додаткової відпустки, Головнокомандувач ЗСУ пояснив, що в умовах відсутності навченого людського ресурсу для проведення заміни, неможливо визначити конкретні терміни, які передбачені у законопроєкті.
Він додав, що наразі практично всі військові частини бойового складу перебувають у районах виконання завдань та виконують бойові розпорядження.
А в умовах відсутності гарантованого призову людського ресурсу до Сил оборони, неможливо унормовувати питання надання довготривалої відпустки військовослужбовцям.
Валерій Залужний вважає також недоцільною пропозицію призначати військовослужбовців із військово-обліковою спеціальністю інженерного напрямку на посади виключно за освітою та набутою спеціальністю «у зв’язку з критичною обмеженістю мобілізаційного ресурсу».
У документі наголошено, що військовослужбовці після мобілізації проходять підготовку та перепідготовку в навчальних центрах, де набувають нову спеціальність відповідно до потреб армії.
Недоцільним він також назвав переміщення військовослужбовців з ТЦК та СП на інші посади до військових частин через три роки служби.
Валерій Залужний наголосив, що виконання обов’язків у ТЦК та СП потребує специфічних знань та досвіду, а заміна всіх військовослужбовців у військкоматах може зруйнувати систему військового обліку та призову.
Головнокомандувач також не підтримав право на звільнення для осіб з інвалідністю 2 групи.
Валерій Залужний просить народних депутатів вилучити згадані норми з проєкту закону як такі, що не можуть бути застосовані при нинішніх умовах та прискорити реєстрацію законопроєкту та його розгляд Верховною Радою.
У п’ятницю, 22 грудня, Мар’яна Безугла на своїй сторінці у Facebook прокоментувала поточний стан підготовки законопроєкту по мобілізації, рекрутингу та проходженню військової служби з врахуванням зауважень Головнокомандувача ЗСУ.
За її словами, призовний вік по мобілізації пропонують знизити до 25 років, замість 27 років.
Відстрочка від призову по мобілізації та право на звільнення з військової служби пропонується надати:
Відстрочку від призову (але не підстава для звільнення з військової служби) пропонується надавати:
Не підлягають мобілізації:
Підлягають мобілізації тільки за власним бажанням:
Пропонується додати до підстав для звільнення:
Пропонується прибрати право на відстрочку від призову:
За повідомлення Мар’яни Безуглої строкову службу у законопроєкті прибирають, строковиків пропонується звільнити і усі вони переходять у мобілізаційний ресурс відповідно до загальних правил (з 25 років).
Замість строкової служби вводиться базова загальновійськова підготовка до 3-х місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років при усіх навчальних закладах.
У процес мобілізації пропонується залучити місцеві державні органи та адміністрації.
Під час дії воєнного стану пропонується обмежити права ухилянтів та посилити у цьому процесі участь національної поліції.
Щодо запропонованих змін з ведення військового обліку:
Щодо нових обов’язків громадян:
У законопроєкті пропонується приймати на державну службу та у правоохоронні органи тільки у разі, якщо проходив базову військову підготовку або базову військову службу.
Передбачається проведення рекрутингу через ЦНАПи, центри зайнятості та центри рекрутингу (тільки добровільно) та прямий призов у військові частини через рекрутинг.
Пропонуються зміни щодо проходження військової служби:
Передбачається обов’язок військового командування проводити обов’язкову ротацію на лінії зіткнення — не більше 6 місяців з визначеним терміном на відновлення підрозділу.
У законопроєкті також передбачаються варіанти вручення повістки:
ПО ТЕМІ:
Кременчуцький РТЦК вручає повістки за місцем проживання та роботи, а ухилянтів притягує до відповідальності
Мобілізація на Кременчуччині: кого можуть призвати та які спеціалісти потрібні ЗСУ
У Полтавському обласному ТЦК пояснили, чому повістки вручають у громадських місцях
Притягнення до кримінальної відповідальності не звільняє від мобілізації — Полтавський ОТЦК
Кременчуцький військкомат мобілізував на війну 7 тисяч чоловіків та понад 60 жінок — інтерв’ю воєнкома
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.