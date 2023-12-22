Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в цілому підтримує законопроєкт про посилення мобілізації

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 205

Стало відомо, які його норми генерал вважає недоречними та несвоєчасними, та що залишили у законопроєкті з врахуванням його зауважень після опрацювання

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний зробив зауваження до законопроєкту з питань посилення мобілізації та проходження військової служби, який готують до реєстрації у Верховній Раді. Він назвав норми, які не відповідають інтересам ЗСУ та можуть заважати забезпеченню обороноздатності держави.

Офіційний лист за його підписом опублікувала на своїй сторінці у Facebook заступниця голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Мар’яна Безугла.

У документі викладена позиція Валерія Залужного щодо законопроєкту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби», який опрацьовують робоча група Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони і розвідки спільно з представниками Генштабу ЗСУ.

Що передбачено у цьому законопроєкті?

По мобілізації жінок

Валерій Залужний вважає, що пропозиція стосовно мобілізації жінок є недоцільною та може призвести до негативних наслідків:

збільшити удвічі навантаження на ТЦК, внаслідок чого виникне потреба у збільшенні штатної чисельності ТЦК та СП;

значно збільшити навантаження на заклади охорони здоров’я (обов’язковий медичний огляд при постановці на військовий облік);

певного резонансу у суспільстві;

збільшить звернення громадян, що призведе до блокування роботи органів держвлади та органів військового управління;

масового виїзду жінок за кордон.

Він пропонує залишити чинну норму законодавства відносно постановки жінок на військовий облік, а до пропонованої норми повернутися після завершення режиму воєнного стану.

Ротації та відпустки

Стосовно обов’язкової ротації військовослужбовців та надання додаткової відпустки, Головнокомандувач ЗСУ пояснив, що в умовах відсутності навченого людського ресурсу для проведення заміни, неможливо визначити конкретні терміни, які передбачені у законопроєкті.

Він додав, що наразі практично всі військові частини бойового складу перебувають у районах виконання завдань та виконують бойові розпорядження.

А в умовах відсутності гарантованого призову людського ресурсу до Сил оборони, неможливо унормовувати питання надання довготривалої відпустки військовослужбовцям.

Щодо призначення з інженерними спеціальностями

Валерій Залужний вважає також недоцільною пропозицію призначати військовослужбовців із військово-обліковою спеціальністю інженерного напрямку на посади виключно за освітою та набутою спеціальністю «у зв’язку з критичною обмеженістю мобілізаційного ресурсу».

У документі наголошено, що військовослужбовці після мобілізації проходять підготовку та перепідготовку в навчальних центрах, де набувають нову спеціальність відповідно до потреб армії.

Про зміни в ТЦК та СП

Недоцільним він також назвав переміщення військовослужбовців з ТЦК та СП на інші посади до військових частин через три роки служби.

Валерій Залужний наголосив, що виконання обов’язків у ТЦК та СП потребує специфічних знань та досвіду, а заміна всіх військовослужбовців у військкоматах може зруйнувати систему військового обліку та призову.

Щодо звільнення інвалідів

Головнокомандувач також не підтримав право на звільнення для осіб з інвалідністю 2 групи.

Валерій Залужний просить народних депутатів вилучити згадані норми з проєкту закону як такі, що не можуть бути застосовані при нинішніх умовах та прискорити реєстрацію законопроєкту та його розгляд Верховною Радою.

Що змінили, а що залишили у законопроєкті?

У п’ятницю, 22 грудня, Мар’яна Безугла на своїй сторінці у Facebook прокоментувала поточний стан підготовки законопроєкту по мобілізації, рекрутингу та проходженню військової служби з врахуванням зауважень Головнокомандувача ЗСУ.

За її словами, призовний вік по мобілізації пропонують знизити до 25 років, замість 27 років.

Відстрочка від призову по мобілізації та право на звільнення з військової служби пропонується надати:

особам з інвалідністю 1-2 групи (2 групу поки залишили попри зауваження Залужного — ред.);

тим, у кого троє і більше дітей;

якщо двоє військовослужбовців мають дитину, то один з них матиме право на звільнення з військової служби;

якщо в сім’ї є неповнолітня особа з інвалідністю;

якщо в сім’ї є повнолітня недієздатна дитина з інвалідністю, або дружина/чоловік, батьки дружини або чоловіка 1-2 групи інвалідності;

опікунам особи з інвалідністю 1-2 груп, яка визнана в судовому порядку недієздатною;

вагітним жінкам та жінкам у декреті;

тільки діючим народним депутатам (всіх колишніх прибрали);

жінкам та чоловікам, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний брат чи сестра загинули або пропали безвісти під час АТО або відсічі збройної агресії проти України.

Відстрочку від призову (але не підстава для звільнення з військової служби) пропонується надавати:

здобувачам послідовної вищої освіти, яким менш як 30 років;

усім науковцям з вченими званнями;

усім викладачам, які працюють на повну ставку.

Не підлягають мобілізації:

строковики — протягом 6 місяців після звільнення;

ті, хто був мобілізований та звільнений (крім строковиків) — протягом 2 років після звільнення.

Підлягають мобілізації тільки за власним бажанням:

особи, звільнені з полону;

жінки.

Пропонується додати до підстав для звільнення:

перебування у полоні (недобровільно);

генералів за рішенням військового керівництва;

військовослужбовців, які прослужили під час дії воєнного стану 36 місяців;

військовослужбовців, які уклали короткостроковий контракт під час мобілізації (особи 18-24 роки, крім осіб офіцерського складу).

Пропонується прибрати право на відстрочку від призову:

держслужбовцям;

правоохоронцям;

прокурорам;

ДВС.

За повідомлення Мар’яни Безуглої строкову службу у законопроєкті прибирають, строковиків пропонується звільнити і усі вони переходять у мобілізаційний ресурс відповідно до загальних правил (з 25 років).

Замість строкової служби вводиться базова загальновійськова підготовка до 3-х місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років при усіх навчальних закладах.

У процес мобілізації пропонується залучити місцеві державні органи та адміністрації.

Під час дії воєнного стану пропонується обмежити права ухилянтів та посилити у цьому процесі участь національної поліції.

Щодо запропонованих змін з ведення військового обліку:

на обліку перебувають усі громадяни України віком від 18 до 60 років;

вводиться новий Військово-обліковий документ — сертифікат захисника, де буде вказано, чи є військовозобов’язаним, чи має відстрочку, бронь тощо;

порядок ведення військовий облік за кордоном має визначати Кабмін.

Щодо нових обов’язків громадян:

надавати дані про місце проживання (перебування) роботодавцю;

пройти медогляд під час мобілізації;

самостійно з’явитися в ТЦК та СП для уточнення даних;

постійно носити з собою військово-обліковий документ під час дії воєнного стану.

У законопроєкті пропонується приймати на державну службу та у правоохоронні органи тільки у разі, якщо проходив базову військову підготовку або базову військову службу.

Передбачається проведення рекрутингу через ЦНАПи, центри зайнятості та центри рекрутингу (тільки добровільно) та прямий призов у військові частини через рекрутинг.

Пропонуються зміни щодо проходження військової служби:

прибирається можливість відправити громадянина непідготовленим на фронт; якщо рекрут не проходить етап підготовки, то його можна звільнити без додаткових витрат для держави;

прибирається категорія «обмежено придатний» — залишаються тільки придатні та непридатні, для чого передбачається повторне проходження ВЛК;

надається можливість проходження військової служби за призовом під час мобілізації за бажанням особи, яка засуджена до відбування покарання з випробуванням;

надається відпустка на 30 днів без поділу на частини один раз на рік;

надається відпустка на 90 днів (без поділу на частини) після полону для тих, хто продовжує служити.

Передбачається обов’язок військового командування проводити обов’язкову ротацію на лінії зіткнення — не більше 6 місяців з визначеним терміном на відновлення підрозділу.

У законопроєкті також передбачаються варіанти вручення повістки:

в ТЦК та СП представниками ТЦК та СП;

за місцем проживання представниками ТЦК та СП, поліцейськими.

за місцем роботи представниками ТЦК та СП, роботодавцем, поліцейськими.

у громадських місцях представниками ТЦК та СП, поліцейськими.

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