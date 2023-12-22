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У Полтаві за депутатські кошти придбали автомобілі для прощання з військовими

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 255

 

Вони замінять 20-річні газелі російського виробництва, які використовувалися до цього

У Полтавській міській раді придбали сучасні автомобілі для прощання з військовими, які загинули у російсько-українській війні. Про це йдеться на сайті Полтавська хвиля з посиланням на депутата Полтавської міськради Вадима Ямщикова.

Два катафалки Fiat Ducato уже приїхали в місто, ще один «застряг» на польському кордоні.

Всередині транспорт обладнаний кріслами для 6 пасажирів, а також рухомим механізмом для труни.

За словами депутата, поки що триває процедура реєстрації автомобілів та взяття їх на баланс. Вартість одного такого — 2 мільйони 136 тисяч гривень. Кошти на придбання цих автомобілів були виділені із депутатського корпусу міськради.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська хвиля
Теги: Полтава загиблі на війні поховання катафалк
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